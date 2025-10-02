為找真愛砸大錢 加州42歲單身女租下整條公路廣告看板徵婚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
麗莎希望透過看板廣告找到老公結婚。示意圖，非當事人。圖／ingimage
美國加州一名單身女子為了找尋真愛，將加州知名公路沿線的數十個數位廣告看板全數租下，向所有通勤者公開「徵婚」。這個大手筆、充滿話題性的自我行銷，讓她瞬間成為美國社群媒體上的熱門焦點。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，42歲的麗莎（Lisa Catalano）其實才單身一年多，去年四月才結束一段戀情。分手後的她，曾嘗試使用交友軟體，卻沒有認識什麼適合的對象，所以決定大手筆幫自己「打廣告」。

她租下加州101號高速公路的廣告看板，在上面刊登自己的徵婚網站「迎娶麗莎.com」（MarryLisa.com）。這些廣告看板橫跨聖塔克拉拉（Santa Clara）到舊金山，在這段長72公里的路程上都看的到，有興趣的單身男子，可以透過網址線上投遞「履歷」自薦。

麗莎說，自己是在今（2025）年9月2日啟動「徵婚計畫」，她不只租下廣告看板，就連計程車上的廣告也買了。由於這些看板的租用費是浮動的，她必須根據供需、時段和地點支付不同金額。她半開玩笑地說，要是其他人知道她花多少錢找老公，一定會非常驚訝。

雖然麗莎不願意透露真實金額，但她強調這項計畫是「玩真的」。她表示，自己這麼做不是什麼行銷噱頭，也不是在開玩笑，她只是真的很想找到另一半。儘管這麼做引來酸民批評，但她對於自己的決定並不後悔，只希望能不惜代價找到另一半。

麗莎並不是第一位「砸錢求愛」的人。先前洛杉磯一名訴訟律師伊芙（Eve Tilley-Coulson）也曾公開徵愛，要支付5000美元（約新台幣15萬元）的介紹費給媒人。紐澤西一名男子穆罕默德（Mohamed Ibrahim）也曾在時代廣場租看板找伴侶。對厭倦交友亂象的人來說，這種高調的自我宣傳，或許真的能成為求愛新管道，幫他們找到真愛。

