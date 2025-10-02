女帶貓、男養狗！印度新婚夫婦因「貓狗大戰」 感情破裂訴請離婚

印度一對新婚夫妻因為熱愛動物而相戀結婚，但動物卻也成了兩人分手的導火線。原來兩人結婚以後，各自的寵物怎麼樣都無法和睦相處，兩人也因為這樣關係急速惡化，最後只好訴請離婚。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在印度波帕爾（Bhopal）。這對不具名夫婦在2024年12月結為連理，因著對動物的熱愛而決定共度一生。婚後兩人開始同居，妻子帶了貓咪，丈夫則養了一隻狗，結果衝突就此展開。

妻子抱怨，丈夫的狗不斷騷擾，甚至攻擊她的貓咪；而丈夫則表示，自己在婚前就明確表示要妻子別把貓帶來，妻子不只帶貓同住，還常放任貓咪在魚缸附近徘徊，搞得家裡氣氛十分緊張。

妻子拒絕放棄她的貓，並指責是丈夫的狗「太過兇猛」；丈夫則堅決站在他的愛犬這邊，認為是妻子的貓在「找麻煩」。兩人為了護衛各自的「毛小孩」，互相指責，關係越來越惡化。

雖然兩人曾經找諮商師多次調解，親友也努力居中協調，不過兩人的關係依然不見好轉。由於兩人都很堅持要支持自己的「毛孩」，最後只好以「無法協調的差異」為由訴請離婚。

家庭諮商師阿瓦斯提（Shail Awasthi）受訪時表示，飼主在飼養寵物時，會從寵物身上尋求情感慰藉，這對夫妻或許就是因為這樣，讓寵物的關係凌駕於人類關係之上。家事法庭的官員也指出，此案例顯示現代人對動物依賴日益加深，未來恐怕還會造成其他人互動的問題來源。