神要你的地！宏都拉斯一牧師聲稱傳「神諭」 逼信徒奉獻房產土地

宏都拉斯一名牧師近期遭到「炎上」，他在教會禮拜時，當眾對信徒施壓，要對方將土地「奉獻」給教會，聲稱這是「來自上帝的命令」。整個過程被其他會友錄下上傳，遭到各界網友批評。

據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在宏都拉斯首都德古西加巴，引發論戰的是牧師波帕（Jorge Pompa）。影片中波帕站在講台上，對面站一名會友，兩人正在對話。波帕要信徒當場簽字，把土地跟房產轉讓給教會，因為牧師「昨天晚上接獲神諭」。波帕宣稱，上帝要他轉告這名教友奉獻，是因為祂想要這塊土地作為信徒的信仰考驗。

被逼「交地」的信徒猶豫不決，遲遲無法回應這項「神聖的要求」，但波帕卻不肯放棄，繼續咄咄逼人，說信徒本來就該將「本來就屬於上帝的東西」交出來。波帕接著對在場會眾說，昨天晚上上帝告訴他，「我（指上帝）給了他（指信徒）生命，又給了他孩子，如果他將這塊地給我，我可以讓他擁有的更多。」波帕接著說，如果信徒留著地，他有的是13萬美元（約新台幣395萬元），但如果他把地奉獻給上帝，上帝會以50萬美元（約新台幣1520萬元）回應他，但是信徒「必須有足夠的信心才行」。波帕逼問對方：「你要錢還是上帝的祝福？……我現在就要你的文件和土地，你準備好了嗎？……你怎麼能跟上帝交易呢？本來一切就都是祂賜給你的啊！」

不少網友看了影片以後十分不滿，認為牧師根本是利用信徒的虔誠來謀取私利，有網友說他是「以神之名斂財」，還有人說這根本是另類的「詐騙集團」。神學家索托（Juan Carlos Soto）受訪時表示，宗教領袖在引導會友時，應該保持正直與謙卑的態度，不該利用上帝的名義謀取利益。除此之外，這類事件難以證明是否真是「神的旨意」，恐怕也不符合法律規定。