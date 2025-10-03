快訊

小可愛變小可怕！電競正妹敷吉伊卡哇面膜 網笑翻：以為是鬼滅之刃

聯合新聞網／ 綜合報導
吉伊卡哇角色可愛逗趣，做成面膜後「笑果」更驚人。 圖擷自X／@ngnchiikawa
吉伊卡哇角色可愛逗趣，做成面膜後「笑果」更驚人。 圖擷自X／@ngnchiikawa

據日媒「ねとらぼ」報導，日本人氣動畫「吉伊卡哇」（意為又小又可愛的傢伙）周邊琳瑯滿目，近期一款臉部面膜意外掀起爆笑話題。面膜主打「變身可愛角色又能保養」，實際使用時卻因五官錯位，被網友笑稱是「美容界的恐怖片」。

這款面膜的造型是「吉伊卡哇」角色中古本屋螃蟹君的可愛臉蛋，職業電競選手aco在X平台上分享敷臉照，原本預期能變身為可愛角色，還能保養臉部肌膚，真是一石二鳥的選擇，包裝袋左下角也印有使用後的示意圖。

不過，實際使用時雖試著對齊眼鼻，但角色圖案與人類五官不重疊，偏偏嘴巴又剛好能對上。結果，鼻子以下變成吉伊卡哇的臉，但本來應該在眉毛位置的兩條橫線，卻跑到眼睛下方，導致整張臉呈現「詭異拼貼」。

此貼文已突破748.6萬次瀏覽、獲超過16萬讚，網友直呼「這在電車裡看到會嚇壞」、「小可愛變小可怕」。留言區也腦補不斷，有人說「遠看像《鬼滅之刃》的鬼」、「還以為是黑死牟」，也有人聯想到忍者亂太郎。更多人分享親身慘況：「我用過小桃款，真的恐怖到不行」。就保養功能而言，據說面膜十分保濕，但視覺效果失控，被戲稱「敷臉兼嚇人」。有人笑說「下次看到一定要買來試」，也有人表示「早上看到這發文，笑到差點喘不過氣」。

據了解，此商品購於東急手創館，還有其他多種造型。雖然只是護膚小物，但目前看來，娛樂與驚嚇的效果似乎大勝原本的保養功能。

吉伊卡哇 面膜 鬼滅之刃 日本

