婦烤焦五花肉惹怒老闆！首爾燒肉店加收清潔費 撒鹽嗆客別再來

根據日媒「KOREA WAVE」報導，南韓首爾一家燒肉吃到飽餐廳，近期發生店長與客人間的離譜衝突。一名40多歲女性帶著孩子前往用餐時，不慎將肉烤焦，竟遭店長怒罵，臨走前還被當眾撒鹽，引發熱議。

據JTBC節目《事件班長》報導，這名女子將五花肉放上烤盤後，前往自助區夾取配菜，回來時肉已被火燒得焦黑。她認為已無法食用，打算再烤新的肉片，但店長卻不耐煩的表示「這還能吃」，並把燒焦的肉重新放回鐵板上。女子反駁「這種東西要怎麼吃」，沒想到店長立刻大怒，指責女性「是妳自己把肉烤焦」，甚至在女性用餐時還一路緊盯，讓對方備感壓力。

女子與孩子們用餐不到半小時便決定離開，結帳時卻被加收「烤焦肉處理費」3000韓元（約新台幣66元）。女子忍不住抱怨「我再也不會來了」，店長竟怒嗆「那妳就別再來」，更命令員工在他們離開前「撒鹽」逐客。她帶著驚嚇的孩子慌忙離開店家，並不解的問：「難道我是所謂的奧客嗎？」

事件曝光後輿論呈現兩極的反應。心理學教授朴尚熙（音譯）認為雙方爭執或許是情緒累積的結果，且餐廳老闆因食材被浪費而動怒，情有可原，但也有人認為店長與客人發生爭吵和當面撒鹽的行為，已嚴重違反最基本的待客之道，絕對不可原諒。