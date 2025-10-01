快訊

脖子腫瘤比頭大！俄國男僅塗藥膏堅信會消失 拖16年才切除

聯合新聞網／ 綜合報導
男子脖子上的腫瘤越腫越大，最後甚至比他的頭還要大。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
俄羅斯一名男子某天頸部突然長出腫瘤，因為希望腫瘤自己消失，男子不但沒有就醫，還一拖就是16年。後來這顆腫瘤長到甚至比頭還大，男子實在沒辦法，才到醫院接受手術切除。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這位不具名的65歲男子，過去16年來都和這顆腫瘤共存。他本來堅信自己只要塗抹藥膏，腫瘤就會消失，沒想到整整16年過去，腫瘤卻只是變得越來越大，甚至重達數公斤。

最後實在沒辦法，男子只好到基洛夫地區臨床醫院（Kirov Regional Clinical Hospital）看診，醫護人員見狀全都傻眼。醫院外科主任波普林（Igor Popyrin）接受當地媒體採訪時透露，這類腫瘤通常生長得很緩慢，且不一定會痛，所以病人常會延緩就醫。

男子後來診斷出是良性脂肪瘤（lipoma），是一種常見於皮膚和肌肉層之間的脂肪塊。根據梅奧診所（Mayo Clinic）資料顯示，脂肪瘤通常較為柔軟、大小約在2.5到5公分之間，只有少數情形才會持續增長或變形。波普林強調，如果脂肪瘤持續生長，不論用什麼藥膏或偏方都不能治療，只能手術切除處理。

由於男子頸部的腫瘤靠近主要血管和神經，讓手術過程更加危險，幸好最後順利完成，男子也終於擺脫了16年來的沉重負擔。波普林提醒民眾，若身體出現異常，千萬不要相信未經證實的偏方或藥物，應該立即尋求專業醫療協助。

