只是睡醒打哈欠 英國女子竟頸椎骨折差點癱瘓

一個再平常不過的哈欠，竟然差點要了她的命！英國一名女子某天睡醒時打哈欠伸懶腰，竟因為這個動作導致頸椎骨折，甚至留下永久性的神經損傷。

據英國《標準報》（The Standard）報導，這起事件發生在2016年5月，36歲的女子海莉（Hayley Black）在清晨5點起來，準備幫女兒泡奶。當時她看見女兒打了個哈欠，自己也本能地跟著打了一個大大的哈欠並伸懶腰，沒想到就在那一瞬間，海莉感覺一道「電流」瞬間傳遍半邊身體，她的手臂就這樣僵在半空中「卡住」，全身感到痙攣般地抽痛。

她立刻大叫，要丈夫伊恩（Ian Black）趕快叫救護車。本來伊恩還不當一回事，畢竟太太只是打了哈欠，他認為是妻子反應過度，但是送醫過程中海莉非常不舒服，即使在醫院使用止痛藥和笑氣，她還是「痛得想撞牆」。

本來初步掃描，醫護人員沒有發現任何異常，但進一步檢測以後，才發現海莉的狀況真的很嚴重。就因為打哈欠，她頸部的C6和C7節骨折，導致她右半身完全癱瘓，醫生甚至告訴海莉的家人，她「能走路和活下來的機率只有五成」。

幸好院方在緊急手術之後，成功挽救了海莉的性命，雖然必須坐輪椅好幾個月，還要復健重新學走路，但她成功地存活下來，也還能夠走路。只是經過這次受傷以後，海莉卻罹患纖維肌痛症（Fibromyalgia，一種慢性疼痛），不吃藥的時候，每走一步路，脊椎和頭部都會出現「電擊」般的痛感。

一直到現在，海莉只要打哈欠就會覺得害怕，就擔心會再次發生意外。她也把這段經歷分享到TikTok上，希望提醒更多人好好照顧自己的身體。