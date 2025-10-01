快訊

前女主播薛楷莉報天道盟「鐵霸」名號涉詐420萬 富商前男友曝光

台積電還能上車嗎？五星級專家分析「還不算晚」 巴克萊估再漲16%

雙北YouBike大當機 新北交通局：時數從寬認定算30分鐘免費範圍

日本正妹女主播大秀夏日泳裝照 曾因「傲人上圍擋畫面」爆紅

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，日本氣象主播椿野優子在社群平台公開多張夏日泳裝照，展現健康又甜美的形象，散發滿滿盛夏氣息。圖／擷自IG @tsubakinoyuko
近日，日本氣象主播椿野優子在社群平台公開多張夏日泳裝照，展現健康又甜美的形象，散發滿滿盛夏氣息。圖／擷自IG @tsubakinoyuko

近日，日本一名氣象主播椿野優子（椿野ゆうこ）在社群平台公開多張夏日泳裝照，展現健康又甜美的形象，散發滿滿盛夏氣息，掀起不少人關注。對此有粉絲透露，其實椿野優子不只是氣象主播，還同時身兼偶像身分，引發網友熱烈討論。

日媒報導，椿野以「說到夏天就是這個吧？」為題，曬出多張身穿連身泳裝的照片，陽光、沙灘氣息十足的造型，展現清新與成熟兼具的魅力。貼文底下立刻湧入粉絲留言，截至目前已獲得1萬個讚與破百則留言，「可愛到不行！」、「這是藝術品」、「國寶級」、「天使降臨」、「最強」，甚至有人直呼「希望夏天永遠不要結束」。

據了解，椿野今年25歲，身高155公分的她有著火辣身材。過去椿野還曾在播報新聞時，因傲人的上圍遮到部分畫面而引起熱議。

除了氣象主播的身分，椿野自2020年加入女子偶像團體「ひめもすオーケストラ」出道，並以寫真作品累積高人氣。2023年推出首本寫真集《椿の色》，隔年成功考取氣象主播資格。自2024年10月起，她在電視台《おはリナ!》節目中擔任周三的氣象播報員。

主播 日本 沙灘

延伸閱讀

存到百萬不是夢？日本理財專家教「省錢3重點」 小心別讓荷包破洞

美國夢碎…她為愛遠渡重洋 生完第一胎遭丈夫殘殺分屍

縮短吹頭髮時間！日本「這神器」實測超有感 驚人銅板價就能入手

求神斬惡緣太靈驗？他盼擺脫職場霸凌 許願成功卻付「巨大代價」

相關新聞

想叫車還得先報「體重」？ 泰國司機發文怨：車都被壓壞了

在泰國曼谷等大城市中，機車因能鑽小巷、避車陣，成為通勤族與旅客的常用選項。近日泰國臉書社團「App接單司機」出現騎手（即載客的摩托車司機）的發文，建議平台新增「乘客體重」欄位並分級計價，而理由是曾遇到「超過車輛承載」的乘客，導致避震、輪胎受損。貼文曝光後，引發熱議。

日本正妹女主播大秀夏日泳裝照 曾因「傲人上圍擋畫面」爆紅

近日，日本一名氣象主播椿野優子（椿野ゆうこ）在社群平台公開多張夏日泳裝照，展現健康又甜美的形象，散發滿滿盛夏氣息，掀...

日本孤獨死房每年增幾萬套 凶宅打折出售成年輕人置業「恩物」？

受建築成本上漲、勞動力費用增加及外資湧入影響，日本房價持續攀升。東京23區二手公寓均價一年內上漲超三分之一，突破1億日圓（約新台幣2100萬元）大關。面對高不可攀的普通住宅，愈來愈多的年輕購房者開始將目光投向曾發生死亡事件的凶宅。

霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

台北捷運發生老婦為坐優先席（博愛座）言行不當遭飛踹事件，在日本也有外籍網紅霸占優先席與乘客起衝突。根據日媒「FNN」報導，一名西班牙YTR在日本各地多次進行危險與騷擾行為...

博愛座大考驗？日本也有電車「讓座之亂」

在日本各家鐵道公司逐漸從銀色座位過渡到優先席的期間，1974年通車的北海道札幌市營地下鐵，因為接到大量乘客投訴「身心健全的年輕人佔用座位」，故而在隔年以獨一無二的「專用席」（専用席）取代「銀色座位」或「優先席」並沿用至今。

14歲女豐胸一周後亡…父「不知情」檢查遺體揭崩潰真相 醫疑惡意隱藏實情

未成年進行整形手術，事件值得關注！墨西哥1名14歲少女在父親不知情下接受隆胸及豐臀手術，一周後離世，父親辦喪禮時揭發女兒身上有接受豐胸手術的疤痕，質疑女兒的死因與整形手術有關，要求當局調查及提出訴訟，目前少女母親的45歲整形外科醫生男友因涉嫌過失殺人罪接受調查。事件引起墨西哥民眾強烈關注，表達憤怒和悲痛，要求追責，總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦對事件表示譴責。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。