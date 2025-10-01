日本正妹女主播大秀夏日泳裝照 曾因「傲人上圍擋畫面」爆紅

近日，日本一名氣象主播椿野優子（椿野ゆうこ）在社群平台公開多張夏日泳裝照，展現健康又甜美的形象，散發滿滿盛夏氣息，掀起不少人關注。對此有粉絲透露，其實椿野優子不只是氣象主播，還同時身兼偶像身分，引發網友熱烈討論。

日媒報導，椿野以「說到夏天就是這個吧？」為題，曬出多張身穿連身泳裝的照片，陽光、沙灘氣息十足的造型，展現清新與成熟兼具的魅力。貼文底下立刻湧入粉絲留言，截至目前已獲得1萬個讚與破百則留言，「可愛到不行！」、「這是藝術品」、「國寶級」、「天使降臨」、「最強」，甚至有人直呼「希望夏天永遠不要結束」。

據了解，椿野今年25歲，身高155公分的她有著火辣身材。過去椿野還曾在播報新聞時，因傲人的上圍遮到部分畫面而引起熱議。

除了氣象主播的身分，椿野自2020年加入女子偶像團體「ひめもすオーケストラ」出道，並以寫真作品累積高人氣。2023年推出首本寫真集《椿の色》，隔年成功考取氣象主播資格。自2024年10月起，她在電視台《おはリナ!》節目中擔任周三的氣象播報員。