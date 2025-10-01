日本孤獨死房每年增幾萬套 凶宅打折出售成年輕人置業「恩物」？

受建築成本上漲、勞動力費用增加及外資湧入影響，日本房價持續攀升。東京23區二手公寓均價一年內上漲超三分之一，突破1億日圓（約新台幣2100萬元）大關。面對高不可攀的普通住宅，愈來愈多的年輕購房者開始將目光投向曾發生死亡事件的凶宅。

泰媒《The Nation》9月18日報導，凶宅指曾發生自殺、兇殺或孤獨死等事件的物業，因傳統文化認為逝者靈魂會滯留而長期被市場冷落。但隨着房價高漲，這類折價房源正成為務實選擇。房地產顧問兒玉和俊表示，其公司提供的「驅靈認證」服務需求顯著增長。

這一趨勢背後還伴隨着日本嚴重的社會老齡化問題。2024年約有2.19萬老年人孤獨離世且多天後才被發現，每年預計新增3.5至4萬套凶宅。為緩解房源積壓，日本政府規定租賃物業中的死亡事件3年後無需主動披露。

目前，發生過兇殺案的物業售價低至市場價兩成，自然死亡的房源打八折。投資者，特別是中國買家，看中其高回報率；年輕租戶則因租金優惠且不信鬼神而願意入住。經過專業清潔和靈異認證後，這些「重生」的房屋正在高房價時代獲得第二次「生命」。

延伸閱讀：

26歲女隆胸後手感像石頭硬…慘被兩任男友分手 醫院：為主觀感受

雲南發現極罕見「恐龍血」 醫生提醒這類人不可亂輸ABO型血

文章授權轉載自《香港01》