想叫車還得先報「體重」？ 泰國司機發文怨：車都被壓壞了

在泰國曼谷等大城市中，機車因能鑽小巷、避車陣，成為通勤族與旅客的常用選項。近日泰國臉書社團「App接單司機」出現騎手（即載客的摩托車司機）的發文，建議平台新增「乘客體重」欄位並分級計價，而理由是曾遇到「超過車輛承載」的乘客，導致避震、輪胎受損。貼文曝光後，引發熱議。

根據泰媒報導，貼文內容指出：「各位覺得，是否應讓客戶在App填寫體重？好區分『符合標準』與『超過標準』兩種價格？」原PO表示，擔心機車懸吊極限與控車安全，盼平台提供判斷依據，避免事後爭議。

支持者指出，機車原廠零件多有載重上限，若乘客體型較大，容易導致後避震漏油或輪胎爆裂，甚至增加摔車風險。建議可用尺寸分級，像是M、L、XL對應不同重量範圍，再把里程與承載量納入計費，或在平台標示各車可承重量，讓乘客與駕駛都能事前判斷，避免矛盾。

但也有人擔心會造成標籤與歧視，認為若司機覺得無法負荷，直接取消訂單即可，沒必要要求乘客公開體重；另有聲音指出，若司機本身體型較大，乘客是否也能選擇不搭乘，否則難免淪為雙重標準。部分意見則強調，乘客多半能自我評估，若覺得不適合搭機車，本來就會選擇汽車服務。

另有網友提供折衷建議，可以不要求填寫精確體重，而是改用車型或承載等級分類，並新增人數與行李欄位，避免超載，或針對高承載訂單調整價格，將維修與耗損成本合理反映。當機車同時肩負個人交通工具與載客服務角色，如何兼顧安全、維修成本與使用者體驗，仍是一大課題。