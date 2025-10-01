快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

想叫車還得先報「體重」？ 泰國司機發文怨：車都被壓壞了

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國摩托計程車非常適合短程移動，解決計程車無法靈活穿梭小巷的問題。示意圖／ingimage
泰國摩托計程車非常適合短程移動，解決計程車無法靈活穿梭小巷的問題。示意圖／ingimage

泰國曼谷等大城市中，機車因能鑽小巷、避車陣，成為通勤族與旅客的常用選項。近日泰國臉書社團「App接單司機」出現騎手（即載客的摩托車司機）的發文，建議平台新增「乘客體重」欄位並分級計價，而理由是曾遇到「超過車輛承載」的乘客，導致避震、輪胎受損。貼文曝光後，引發熱議。

根據泰媒報導，貼文內容指出：「各位覺得，是否應讓客戶在App填寫體重？好區分『符合標準』與『超過標準』兩種價格？」原PO表示，擔心機車懸吊極限與控車安全，盼平台提供判斷依據，避免事後爭議。

支持者指出，機車原廠零件多有載重上限，若乘客體型較大，容易導致後避震漏油或輪胎爆裂，甚至增加摔車風險。建議可用尺寸分級，像是M、L、XL對應不同重量範圍，再把里程與承載量納入計費，或在平台標示各車可承重量，讓乘客與駕駛都能事前判斷，避免矛盾。

但也有人擔心會造成標籤與歧視，認為若司機覺得無法負荷，直接取消訂單即可，沒必要要求乘客公開體重；另有聲音指出，若司機本身體型較大，乘客是否也能選擇不搭乘，否則難免淪為雙重標準。部分意見則強調，乘客多半能自我評估，若覺得不適合搭機車，本來就會選擇汽車服務。

另有網友提供折衷建議，可以不要求填寫精確體重，而是改用車型或承載等級分類，並新增人數與行李欄位，避免超載，或針對高承載訂單調整價格，將維修與耗損成本合理反映。當機車同時肩負個人交通工具與載客服務角色，如何兼顧安全、維修成本與使用者體驗，仍是一大課題。

泰國 機車騎士 Uber Grab

延伸閱讀

用大象糞便蓋教堂和劇院 泰建築師Boonserm：我把50%的設計留給大自然

南島愛慾管不住？芭達雅再見活春宮 海灘水乳交融畫面瘋傳

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

曼谷「泰國行旅」季節限定菜單 一網打盡北、中、東北、南部風味美食

相關新聞

想叫車還得先報「體重」？ 泰國司機發文怨：車都被壓壞了

在泰國曼谷等大城市中，機車因能鑽小巷、避車陣，成為通勤族與旅客的常用選項。近日泰國臉書社團「App接單司機」出現騎手（即載客的摩托車司機）的發文，建議平台新增「乘客體重」欄位並分級計價，而理由是曾遇到「超過車輛承載」的乘客，導致避震、輪胎受損。貼文曝光後，引發熱議。

霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

台北捷運發生老婦為坐優先席（博愛座）言行不當遭飛踹事件，在日本也有外籍網紅霸占優先席與乘客起衝突。根據日媒「FNN」報導，一名西班牙YTR在日本各地多次進行危險與騷擾行為...

博愛座大考驗？日本也有電車「讓座之亂」

在日本各家鐵道公司逐漸從銀色座位過渡到優先席的期間，1974年通車的北海道札幌市營地下鐵，因為接到大量乘客投訴「身心健全的年輕人佔用座位」，故而在隔年以獨一無二的「專用席」（専用席）取代「銀色座位」或「優先席」並沿用至今。

14歲女豐胸一周後亡…父「不知情」檢查遺體揭崩潰真相 醫疑惡意隱藏實情

未成年進行整形手術，事件值得關注！墨西哥1名14歲少女在父親不知情下接受隆胸及豐臀手術，一周後離世，父親辦喪禮時揭發女兒身上有接受豐胸手術的疤痕，質疑女兒的死因與整形手術有關，要求當局調查及提出訴訟，目前少女母親的45歲整形外科醫生男友因涉嫌過失殺人罪接受調查。事件引起墨西哥民眾強烈關注，表達憤怒和悲痛，要求追責，總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦對事件表示譴責。

工人剪草發現「乾哈密瓜」…驚揭是骷髏頭骨 見1幕更恐怖嚇呆

美國德克薩斯州有工人在修剪草坪時，以為地上出現「乾哈密瓜」，一手揪起竟發現是具骷髏頭骨，轉向自己時看到1排牙齒感到極度恐慌，通知老闆後代為報警。警方在附近檢獲多塊骨頭和其他遺骸，證實死者是名30歲男子，現正調查事件。

求神斬惡緣太靈驗？他盼擺脫職場霸凌 許願成功卻付「巨大代價」

日本有許多以結緣聞名的神社，但若遇上爛桃花或惱人的人際關係，則需找尋「斷緣」神社幫幫忙。日本一名網友分享，之前深受職場霸凌者的騷擾，便向因「斬斷孽緣」聲名大噪的安井金比羅宮祈願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。