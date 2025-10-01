快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

聽新聞
0:00 / 0:00

霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名西班牙籍網紅在日本各地的誇張行徑，已引起公憤。日本電車示意圖。 圖／ingimage
一名西班牙籍網紅在日本各地的誇張行徑，已引起公憤。日本電車示意圖。 圖／ingimage

台北捷運發生老婦為坐優先席博愛座）言行不當遭飛踹事件，在日本也有外籍網紅霸占優先席與乘客起衝突。根據日媒「FNN」報導，一名西班牙YTR在日本各地多次進行危險與騷擾行為，包括在電車內推倒乘客、朝卡拉OK店亂射煙火，以及與友人擅闖神社等誇張行徑，相關影片在網路上流傳後，引起各地網友大量不滿和批評。

其中一段影片中可見，這名自稱來自西班牙的男性YTR坐在佐賀縣鳥栖站電車上的優先席開始現場直播，當後方男性乘客因噪音上前制止，雙方發生口角。之後可見該YTR突然推開該名男性，造成男乘客倒向後方座位。站務人員介入後，為防止YTR再次危害他人安全，要求他移至車掌較能掌控的位置，此事件導致列車誤點約5分鐘。

從其他影片中也可見到該YTR與友人在某卡拉OK店外發射多枚煙火，若擊中人群或建築，恐造成嚴重事故。另一段影片則拍到他闖入青森縣大鰐町的神社內，擅自觸摸文物、祭壇及供奉物品，並搖晃供奉箱在鏡頭前戲謔挑釁，引發日本和各國網友強烈譴責。

事後，該名YTR在網路上發布道歉影片，承認行為不當，但對於列車上推擠一事宣稱是「自我防衛」。JR九州回應媒體時強調，列車內禁止所有妨礙他人或危及安全的行為，呼籲乘客遵守相關規範。雖然記者也已向該YTR提出採訪邀請，但截至目前為止仍尚未收到回應。

YouTuber 西班牙 博愛座 優先席 網紅 直播 日本

延伸閱讀

突繼承4千萬遺產！日平凡上班族提前退休追夢 7年後人生崩潰

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

赴日登山突胸痛手腳麻痺…24歲台男求援 警出動直升機緊急送醫

冷凍櫃駭人秘密！日婦藏長女遺體20年 鄰居震驚：不知他們有女兒

相關新聞

想叫車還得先報「體重」？ 泰國司機發文怨：車都被壓壞了

在泰國曼谷等大城市中，機車因能鑽小巷、避車陣，成為通勤族與旅客的常用選項。近日泰國臉書社團「App接單司機」出現騎手（即載客的摩托車司機）的發文，建議平台新增「乘客體重」欄位並分級計價，而理由是曾遇到「超過車輛承載」的乘客，導致避震、輪胎受損。貼文曝光後，引發熱議。

霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

台北捷運發生老婦為坐優先席（博愛座）言行不當遭飛踹事件，在日本也有外籍網紅霸占優先席與乘客起衝突。根據日媒「FNN」報導，一名西班牙YTR在日本各地多次進行危險與騷擾行為...

博愛座大考驗？日本也有電車「讓座之亂」

在日本各家鐵道公司逐漸從銀色座位過渡到優先席的期間，1974年通車的北海道札幌市營地下鐵，因為接到大量乘客投訴「身心健全的年輕人佔用座位」，故而在隔年以獨一無二的「專用席」（専用席）取代「銀色座位」或「優先席」並沿用至今。

14歲女豐胸一周後亡…父「不知情」檢查遺體揭崩潰真相 醫疑惡意隱藏實情

未成年進行整形手術，事件值得關注！墨西哥1名14歲少女在父親不知情下接受隆胸及豐臀手術，一周後離世，父親辦喪禮時揭發女兒身上有接受豐胸手術的疤痕，質疑女兒的死因與整形手術有關，要求當局調查及提出訴訟，目前少女母親的45歲整形外科醫生男友因涉嫌過失殺人罪接受調查。事件引起墨西哥民眾強烈關注，表達憤怒和悲痛，要求追責，總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦對事件表示譴責。

工人剪草發現「乾哈密瓜」…驚揭是骷髏頭骨 見1幕更恐怖嚇呆

美國德克薩斯州有工人在修剪草坪時，以為地上出現「乾哈密瓜」，一手揪起竟發現是具骷髏頭骨，轉向自己時看到1排牙齒感到極度恐慌，通知老闆後代為報警。警方在附近檢獲多塊骨頭和其他遺骸，證實死者是名30歲男子，現正調查事件。

求神斬惡緣太靈驗？他盼擺脫職場霸凌 許願成功卻付「巨大代價」

日本有許多以結緣聞名的神社，但若遇上爛桃花或惱人的人際關係，則需找尋「斷緣」神社幫幫忙。日本一名網友分享，之前深受職場霸凌者的騷擾，便向因「斬斷孽緣」聲名大噪的安井金比羅宮祈願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。