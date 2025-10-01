霸電車優先席直播、街頭放煙火…西班牙YTR在日屢鬧事 惹怒各國網友

台北捷運發生老婦為坐優先席（博愛座）言行不當遭飛踹事件，在日本也有外籍網紅霸占優先席與乘客起衝突。根據日媒「FNN」報導，一名西班牙YTR在日本各地多次進行危險與騷擾行為，包括在電車內推倒乘客、朝卡拉OK店亂射煙火，以及與友人擅闖神社等誇張行徑，相關影片在網路上流傳後，引起各地網友大量不滿和批評。

其中一段影片中可見，這名自稱來自西班牙的男性YTR坐在佐賀縣鳥栖站電車上的優先席開始現場直播，當後方男性乘客因噪音上前制止，雙方發生口角。之後可見該YTR突然推開該名男性，造成男乘客倒向後方座位。站務人員介入後，為防止YTR再次危害他人安全，要求他移至車掌較能掌控的位置，此事件導致列車誤點約5分鐘。

從其他影片中也可見到該YTR與友人在某卡拉OK店外發射多枚煙火，若擊中人群或建築，恐造成嚴重事故。另一段影片則拍到他闖入青森縣大鰐町的神社內，擅自觸摸文物、祭壇及供奉物品，並搖晃供奉箱在鏡頭前戲謔挑釁，引發日本和各國網友強烈譴責。

事後，該名YTR在網路上發布道歉影片，承認行為不當，但對於列車上推擠一事宣稱是「自我防衛」。JR九州回應媒體時強調，列車內禁止所有妨礙他人或危及安全的行為，呼籲乘客遵守相關規範。雖然記者也已向該YTR提出採訪邀請，但截至目前為止仍尚未收到回應。