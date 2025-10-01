工人剪草發現「乾哈密瓜」…驚揭是骷髏頭骨 見1幕更恐怖嚇呆
美國德克薩斯州有工人在修剪草坪時，以為地上出現「乾哈密瓜」，一手揪起竟發現是具骷髏頭骨，轉向自己時看到1排牙齒感到極度恐慌，通知老闆後代為報警。警方在附近檢獲多塊骨頭和其他遺骸，證實死者是名30歲男子，現正調查事件。
綜合外媒報導，德克薩斯州的水管工人沃爾特（Walter Stephens），在聖安東尼奧哈雷爾商業管道公司工作，9月15日當他進行日常的園藝工作時，在地上見到一個「乾哈密瓜」，一手揪上來查看時才驚覺這是一個骷髏頭骨。
撿起看到牙齒被嚇呆
沃爾特表示：「我把它撿起來，下顎骨的下半部還留在地上。當我把它翻過來看到一排牙齒時，被嚇驚呆了『我的天哪』」。沃爾特感到十分驚慌，立即通知老闆，老闆隨後報警。
警方及法醫接報到場調查，在事發商店後面的水溪發現一個脫落的下顎骨、多塊骨頭及其他散落的屍體殘骸，其後證實是30歲死者懷羅斯迪克（Austin Tomas Wyrosdick）遺體。
估計殘骸被動物或其他人搬來
沃爾特指事件十分駭人，因他平常與老闆都會在這片草地上閒逛，相信今次被太陽曬白了的殘骸，是被動物或人搬來這裏的。
延伸閱讀：
燒臘店買130元燒鵝回家發現「多骨少肉」店家不認帳 顧客這麼做成功獲退款
被坑？到人氣餐廳吃64元套餐 結帳時因1原因變成75元 顧客用1招成功退錢。
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言