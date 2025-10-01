工人剪草發現「乾哈密瓜」…驚揭是骷髏頭骨 見1幕更恐怖嚇呆

美國德克薩斯州有工人在修剪草坪時，以為地上出現「乾哈密瓜」，一手揪起竟發現是具骷髏頭骨，轉向自己時看到1排牙齒感到極度恐慌，通知老闆後代為報警。警方在附近檢獲多塊骨頭和其他遺骸，證實死者是名30歲男子，現正調查事件。

綜合外媒報導，德克薩斯州的水管工人沃爾特（Walter Stephens），在聖安東尼奧哈雷爾商業管道公司工作，9月15日當他進行日常的園藝工作時，在地上見到一個「乾哈密瓜」，一手揪上來查看時才驚覺這是一個骷髏頭骨。

撿起看到牙齒被嚇呆

沃爾特表示：「我把它撿起來，下顎骨的下半部還留在地上。當我把它翻過來看到一排牙齒時，被嚇驚呆了『我的天哪』」。沃爾特感到十分驚慌，立即通知老闆，老闆隨後報警。

警方及法醫接報到場調查，在事發商店後面的水溪發現一個脫落的下顎骨、多塊骨頭及其他散落的屍體殘骸，其後證實是30歲死者懷羅斯迪克（Austin Tomas Wyrosdick）遺體。

估計殘骸被動物或其他人搬來

沃爾特指事件十分駭人，因他平常與老闆都會在這片草地上閒逛，相信今次被太陽曬白了的殘骸，是被動物或人搬來這裏的。

文章授權轉載自《香港01》