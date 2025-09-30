求神斬惡緣太靈驗？他盼擺脫職場霸凌 許願成功卻付「巨大代價」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為安井金比羅宮的繪馬。圖／聯合報系資料照
日本有許多以結緣聞名的神社，但若遇上爛桃花或惱人的人際關係，則需找尋「斷緣」神社幫幫忙。日本一名網友分享，之前深受職場霸凌者的騷擾，便向因「斬斷孽緣」聲名大噪的安井金比羅宮祈願，幸運的是願望成功被神明聽見，後來他順利擺脫有毒職場，但卻以「最強烈的方式」被實現，驚奇的經驗談也掀起討論。

位於日本京都的安井金比羅宮是著名的「絕緣神社」，許多參拜者認為該神社非常靈驗，但願望多以實際又強烈的方式被實現，而成為討論話題。一名日本網友在社群平台X分享，過去他因為被職場霸凌者搞到身心俱疲，便抱著「玉石俱焚」的心態，前往安井金比羅宮參拜，期盼能斬除惡緣。

該網友透露，當時他在神社祈願，「希望霸凌者調到其他部門，讓職場恢復平靜」，沒想到願望竟以相對強烈的方式被實現，後來他一個人承擔難以想像的工作量，並與霸凌者漸行漸遠，最終卻因過勞病倒，最終不得不選擇離開職場。

經歷此遭讓他百感交集，該網友透露，「我所祈求的『切斷惡緣』如願以償了，但正如傳聞所說，是以一種對自身造成巨大衝擊的方式來斷緣」。但他認為，安井金比羅宮同時也是祈求締結良緣的神社，相信未來一定可以迎來好運，「所以現在想好好的休養」。

經驗談在社群上掀起討論，過來人也分享過去參拜的經歷，「我去過兩次，兩次願望都被實現了，一次是職場環境很差，找到新人後我就辭職；另一次是先生的職場有霸凌者，後來那位上司就被調走了」、「這間神社我也去過，後來黑心公司的老前輩真的辭職了，但我的身心也到極限，沒想到後來還找到待遇更好的優良企業」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

日本 神社 神明 職場 霸凌 辭職 孽緣 過勞 京都

