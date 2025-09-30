禮貌0分？韓情侶 「1穿著」逛日本超商 韓網見狀怒：第一次看到這種

快訊

台灣人體內塑化劑竟比歐美高7倍 醫點名十大陷阱：吃飯不要滑手機

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一對情侶穿著飯店長袍及拖鞋前往日本超商消費，照片回傳到南韓後引起討論。示意圖，非新聞當事人。圖／路透社資料照
許多人喜歡出國旅行、感受異鄉風情，但若未提前做好功課，恐踩到其他國家的地雷。近日，南韓網路論壇一張照片掀起討論，一對情侶到日本大阪旅遊時，竟穿著飯店的長袍及拖鞋前往當地超商消費，網友見狀怒批「超沒禮貌」、「有夠丟臉」，進而掀起兩派人馬論戰。

News1報導，南韓一名網友日前向網路社群「Bobaedream」爆料，9月初前往日本大阪某間便利商店時，目擊一對同為南韓人的情侶檔，竟穿著飯店的浴袍及拖鞋跑到櫃台結帳。爆料者認為此舉相當不禮貌，忍不住怒轟「我從來沒看過住在市中心飯店的觀光客，會穿著飯店浴袍在外面閒晃」。

文章曝光後，立刻掀起南韓網友兩派論戰，部分網友認為，這樣的穿著有失禮儀，「有夠丟臉」、「飯店浴袍只能在房間裡穿，穿出去很失禮」、「我們之前常常批評中國人沒禮貌，結果自己也一樣」。

另一派網友則表示，網路批評太過火，「如果那是飯店內附設的便利商店，應該就沒什麼好指責的了」、「在韓國也常看到有人穿睡衣去超商，那樣可以，這樣就要罵嗎？」、「他們也沒有造成別人困擾，拍照上傳才太誇張」。

韓媒指出，近來南韓觀光客在海外做出失禮行為的事件頻傳，例如在機艙內大聲喧嘩、在餐廳或飛機上將腳伸到他人座位等，多次成為輿論討論的焦點。南韓旅遊專家呼籲，類似的行為很可能讓韓國旅客被貼上「沒禮貌」的標籤，甚至影響國家形象，建議民眾應展現成熟的旅遊禮儀。

南韓 日本 觀光客 超商 便利商店 拖鞋 飯店 大阪

