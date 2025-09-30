快訊

南島愛慾管不住？芭達雅再見活春宮 海灘水乳交融畫面瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國活春宮事件頻傳。示意圖／ingimage
泰國活春宮事件頻傳。示意圖／ingimage

許多人總夢想到熱情的南方島嶼度假，泰國芭達雅是不少人的口袋名單，但隨著觀光熱潮，近年芭達雅頻傳活春宮事件。近日，一對外國遊客在喬木提恩海灘（Jomtien Beach）忘我連結的畫面瘋傳，網友不禁大嘆「太神奇了，泰國」、「這表明我們國家的法律非常薄弱。沒有人尊重法律」。

根據「The Thaiger」報導，臉書粉絲專頁「ท่านเปา」27日指出，一對外國遊客在芭達雅的喬木提恩海灘，彷彿炫耀自己技巧般地大膽上演活春宮。

此外，根據其他網友上傳的影片，清楚可見當時海灘上還有其他民眾，但這對男女依舊沉浸在2人世界。除了在海中擁抱、接吻，甚至不避諱其他遊客，2人還激情地面對面上下運動。

活春宮畫面曝光後，許多網友紛紛回應，「這表明我們國家的法律非常薄弱。沒有人尊重法律」、「對於這種不雅行為，應予以果斷處理。這真是令人丟臉」、「低級遊客就是這樣」、「剛看完卡車上的活春宮，又看到了海裡的，太神奇了，泰國」。

不過，根據泰國當地法律，若在公共場合發生猥褻行為，最高可罰5000泰銖（約新台幣4700元）。

