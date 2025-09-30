不是乘車卡？老公車上驚見「紅色Suica」 妻子一查發現暗黑用途

去日本旅遊你會使用哪種交通IC卡呢？部分台灣民眾習慣刷Suica乘車，無論實體卡或綁定手機，都能在當地便利消費。近日，一名日本網友卻發現丈夫的Suica不太一樣，不僅卡面為紅色，連上頭的企鵝圖案都相當不自然。其他網友循跡後發現事情不單純，這才發現「紅色Suica」是某風俗店的優惠券，驚呼「您老公是故意弄掉的吧？」

日本一名網友日前發現一張詭異的「紅色Suica」，並在Threads發文詢問，「在我老公車上發現的，這是從店裡拿到的嗎？」從照片可見，該卡片與一般俗稱「西瓜卡」的Suica不同，卡面並非常見的綠色，且上頭的企鵝圖案也略微不同，被以紅色繩索綑綁，呈現不自然的模樣，且卡片背面更有「特別優待券」等字樣。

眼尖的網友看到貼文後，立刻搜出蛛絲馬跡，這才發現「紅色Suica」疑似是日本當地某風俗店的卡片。有人忍不住吐槽，「您的老公是故意把它弄掉的，想要被妻子責備吧？」、「企鵝的『龜甲縛』…」、「可以問妳老公，『這是可以在哪裡使用的交通IC卡啊？』」

另外，有網友試圖打圓場留言說道，「這怎麼看都是JR的交通票啊」，也有網友大歪樓，想不透該風俗店的設計邏輯，「明明是開在大阪的店，竟然是模仿Suica，這樣可以嗎？大阪的話，應該要用ICOCA（日本JR西日本公司發行的儲值卡，適用於關西地區）才對啊！」