快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

不是乘車卡？老公車上驚見「紅色Suica」 妻子一查發現暗黑用途

聯合新聞網／ 綜合報導
俗稱「西瓜卡」的Suica，是許多人到日本旅遊必備的交通IC卡。圖／聯合報系資料照
俗稱「西瓜卡」的Suica，是許多人到日本旅遊必備的交通IC卡。圖／聯合報系資料照

日本旅遊你會使用哪種交通IC卡呢？部分台灣民眾習慣刷Suica乘車，無論實體卡或綁定手機，都能在當地便利消費。近日，一名日本網友卻發現丈夫的Suica不太一樣，不僅卡面為紅色，連上頭的企鵝圖案都相當不自然。其他網友循跡後發現事情不單純，這才發現「紅色Suica」是某風俗店的優惠券，驚呼「您老公是故意弄掉的吧？」

日本一名網友日前發現一張詭異的「紅色Suica」，並在Threads發文詢問，「在我老公車上發現的，這是從店裡拿到的嗎？」從照片可見，該卡片與一般俗稱「西瓜卡」的Suica不同，卡面並非常見的綠色，且上頭的企鵝圖案也略微不同，被以紅色繩索綑綁，呈現不自然的模樣，且卡片背面更有「特別優待券」等字樣。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

眼尖的網友看到貼文後，立刻搜出蛛絲馬跡，這才發現「紅色Suica」疑似是日本當地某風俗店的卡片。有人忍不住吐槽，「您的老公是故意把它弄掉的，想要被妻子責備吧？」、「企鵝的『龜甲縛』…」、「可以問妳老公，『這是可以在哪裡使用的交通IC卡啊？』」

另外，有網友試圖打圓場留言說道，「這怎麼看都是JR的交通票啊」，也有網友大歪樓，想不透該風俗店的設計邏輯，「明明是開在大阪的店，竟然是模仿Suica，這樣可以嗎？大阪的話，應該要用ICOCA（日本JR西日本公司發行的儲值卡，適用於關西地區）才對啊！」

日本 Threads 妻子 老公 企鵝

延伸閱讀

祖父當年1句話…父親「為家棄所愛」 女兒長大才知真相紅眼眶

錢哪來？親姊月薪32K竟入手百萬豪車 他打開手機見一幕「當場傻掉」

日本自動販賣機漲價了！逾2200款飲料變貴 民眾嘆：無法隨便買了

大烏龍！22歲男酗酒失聯…家屬認回遺體後 本尊突現身：我還活著

相關新聞

兩男搭機突發狂！撕咬護照、沖進馬桶 乘客：人生最恐怖的15分鐘

愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架自米蘭飛往倫敦的班機日前上演驚悚插曲，竟在起飛後的20分鐘內，接連有兩名男乘客做出詭異舉動，其中一名撕毀護照，試圖將紙頁塞入口中吞食，另一人則躲進廁所沖掉護照，離譜行徑嚇壞全機乘客，最終班機緊急轉降巴黎。

不是乘車卡？老公車上驚見「紅色Suica」 妻子一查發現暗黑用途

去日本旅遊你會使用哪種交通IC卡呢？部分台灣民眾習慣刷Suica乘車，無論實體卡或綁定手機，都能在當地便利消費。近日，一名日本網友卻發現丈夫的Suica不太一樣，不僅卡面為紅色，連上頭的企鵝圖案都相當不自然...

大烏龍！22歲男酗酒失聯…家屬認回遺體後 本尊突現身：我還活著

阿根廷驚爆「烏龍喪禮」！一名22歲男子在連日酗酒後與家人斷聯，竟被誤認為遭卡車輾斃的死者，不僅母親錯把遺體領回，家屬還辦了葬禮，未料儀式進行到一半，這名男子直接進場大喊「我還活著」，令全場親友與警方目瞪口呆。

冷凍櫃駭人秘密！日婦藏長女遺體20年 鄰居震驚：不知他們有女兒

綜合日媒「茨城新聞社」、「khb東日本放送」、「讀賣新聞」報導，日前茨城縣阿見町發生一起駭人聽聞的案件。75歲的森惠子被警方以涉嫌遺棄屍體逮捕，她坦承將長女萬希子放入自家冷凍庫長達20年。遺體解剖結果顯示，死因疑為遭人勒斃窒息，頭部還留有遭鈍器攻擊造成的傷痕與瘀青。警方正深入調查婦人是否知情，或涉及死亡經過。

德國男口袋翻出舊彩券 驚喜兌中5.5億巨額獎金

一名德國男子在外套口袋裡發現一張6個月前購買卻被他遺忘的樂透彩券，沒想到竟中了1530萬歐元（約新台幣5.5億元）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。