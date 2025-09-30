快訊

台灣新車安全評等計畫首見0顆星 TOYOTA這車型成人保護僅15％

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

兩男搭機突發狂！撕咬護照、沖進馬桶 乘客：人生最恐怖的15分鐘

聯合新聞網／ 綜合報導
愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架自米蘭飛往倫敦的班機日前上演驚悚插曲。法新社
愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架自米蘭飛往倫敦的班機日前上演驚悚插曲。法新社

愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架自米蘭飛往倫敦的班機日前上演驚悚插曲，竟在起飛後的20分鐘內，接連有兩名男乘客做出詭異舉動，其中一名撕毀護照，試圖將紙頁塞入口中吞食，另一人則躲進廁所沖掉護照，離譜行徑嚇壞全機乘客，最終班機緊急轉降巴黎

根據《每日星報》報導，事件發生在飛機剛起飛、安全帶燈號熄滅後不久，一名前排乘客突然撕碎護照並往嘴裡塞，引發周遭乘客驚恐；幾乎同一時間，另一名男子衝進洗手間，試圖將護照沖進馬桶。機組人員接獲通報趕往查看，全機氣氛瞬間緊繃，空服員在廁所門口勸阻未果，隨後透過廣播告知全體乘客，引發更多人不安。

有乘客回憶，當時「機上沒有人知道發生什麼事，這些人的行為實在太詭異」，並形容接下來的降落過程是「人生中最恐怖的15分鐘」。

班機最後緊急轉降巴黎，法國警方隨即登機逮捕兩名嫌疑人，其餘乘客在接受安檢與行李檢查後，延誤約2小時才繼續飛往倫敦。乘客也讚揚空服員在驚險過程中保持冷靜，並在航程後段提供飲品安撫。

護照 巴黎 空服員 倫敦 愛爾蘭 廉航

延伸閱讀

三星又出包！Galaxy Ring電池膨脹卡手指 科技YTR急送醫：再也不戴

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

讀書用平板選iPad Air還是Galaxy Tab S11？網推它功能完勝：還免買配件

街頭英雄真實版！惡男當街狂毆女子 退伍軍人「拖鞋飛踹」救人

相關新聞

兩男搭機突發狂！撕咬護照、沖進馬桶 乘客：人生最恐怖的15分鐘

愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架自米蘭飛往倫敦的班機日前上演驚悚插曲，竟在起飛後的20分鐘內，接連有兩名男乘客做出詭異舉動，其中一名撕毀護照，試圖將紙頁塞入口中吞食，另一人則躲進廁所沖掉護照，離譜行徑嚇壞全機乘客，最終班機緊急轉降巴黎。

不是乘車卡？老公車上驚見「紅色Suica」 妻子一查發現暗黑用途

去日本旅遊你會使用哪種交通IC卡呢？部分台灣民眾習慣刷Suica乘車，無論實體卡或綁定手機，都能在當地便利消費。近日，一名日本網友卻發現丈夫的Suica不太一樣，不僅卡面為紅色，連上頭的企鵝圖案都相當不自然...

大烏龍！22歲男酗酒失聯…家屬認回遺體後 本尊突現身：我還活著

阿根廷驚爆「烏龍喪禮」！一名22歲男子在連日酗酒後與家人斷聯，竟被誤認為遭卡車輾斃的死者，不僅母親錯把遺體領回，家屬還辦了葬禮，未料儀式進行到一半，這名男子直接進場大喊「我還活著」，令全場親友與警方目瞪口呆。

冷凍櫃駭人秘密！日婦藏長女遺體20年 鄰居震驚：不知他們有女兒

綜合日媒「茨城新聞社」、「khb東日本放送」、「讀賣新聞」報導，日前茨城縣阿見町發生一起駭人聽聞的案件。75歲的森惠子被警方以涉嫌遺棄屍體逮捕，她坦承將長女萬希子放入自家冷凍庫長達20年。遺體解剖結果顯示，死因疑為遭人勒斃窒息，頭部還留有遭鈍器攻擊造成的傷痕與瘀青。警方正深入調查婦人是否知情，或涉及死亡經過。

德國男口袋翻出舊彩券 驚喜兌中5.5億巨額獎金

一名德國男子在外套口袋裡發現一張6個月前購買卻被他遺忘的樂透彩券，沒想到竟中了1530萬歐元（約新台幣5.5億元）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。