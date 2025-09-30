兩男搭機突發狂！撕咬護照、沖進馬桶 乘客：人生最恐怖的15分鐘

愛爾蘭廉航瑞安航空（Ryanair）一架自米蘭飛往倫敦的班機日前上演驚悚插曲，竟在起飛後的20分鐘內，接連有兩名男乘客做出詭異舉動，其中一名撕毀護照，試圖將紙頁塞入口中吞食，另一人則躲進廁所沖掉護照，離譜行徑嚇壞全機乘客，最終班機緊急轉降巴黎。

根據《每日星報》報導，事件發生在飛機剛起飛、安全帶燈號熄滅後不久，一名前排乘客突然撕碎護照並往嘴裡塞，引發周遭乘客驚恐；幾乎同一時間，另一名男子衝進洗手間，試圖將護照沖進馬桶。機組人員接獲通報趕往查看，全機氣氛瞬間緊繃，空服員在廁所門口勸阻未果，隨後透過廣播告知全體乘客，引發更多人不安。

有乘客回憶，當時「機上沒有人知道發生什麼事，這些人的行為實在太詭異」，並形容接下來的降落過程是「人生中最恐怖的15分鐘」。

班機最後緊急轉降巴黎，法國警方隨即登機逮捕兩名嫌疑人，其餘乘客在接受安檢與行李檢查後，延誤約2小時才繼續飛往倫敦。乘客也讚揚空服員在驚險過程中保持冷靜，並在航程後段提供飲品安撫。