大烏龍！22歲男酗酒失聯…家屬認回遺體後 本尊突現身：我還活著

聯合新聞網／ 綜合報導
葬禮示意圖。圖／ingimage
葬禮示意圖。圖／ingimage

阿根廷驚爆「烏龍喪禮」！一名22歲男子在連日酗酒後與家人斷聯，竟被誤認為遭卡車輾斃的死者，不僅母親錯把遺體領回，家屬還辦了葬禮，未料儀式進行到一半，這名男子直接進場大喊「我還活著」，令全場親友與警方目瞪口呆。

《每日郵報》報導，事件發生在科爾多瓦省北部的阿爾德雷特斯（Alderetes），一名男子在卡車事故中死亡，檢方立案調查並安排屍檢，隔日一名婦人前往指認遺體，僅憑衣著與外觀就認定是自己22歲的兒子，警方遂將遺體交由她處理。

然而，周末葬禮上，這名22歲男子卻突然現身，他解釋，自己只是沉迷酒精，數日未與家人聯繫，根本不知道外界已認定他「死亡」，隨後警方將他帶回釐清，棺木中的遺體則送回殯儀館重新確認。

進一步調查顯示，真正的死者是28歲的馬西米利亞諾．恩里克．阿科斯塔（Maximiliano Enrique Acosta），來自鄰近的德爾芬加洛鎮（Delfín Gallo）。阿科斯塔的家屬憤怒指出，當局一開始就未落實身分查核，甚至一度把錯誤的遺體交給他們，「我們經歷了不必要的痛苦，整件事從頭到尾都是錯的」。

最終，阿科斯塔的遺體於23日正確交還，由家屬在家鄉完成葬禮，阿根廷檢方已展開內部調查，追究認屍與遺體交接環節的重大疏失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

遺體 葬禮 阿根廷 殯儀館

阿根廷驚爆「烏龍喪禮」！一名22歲男子在連日酗酒後與家人斷聯，竟被誤認為遭卡車輾斃的死者，不僅母親錯把遺體領回，家屬還辦了葬禮，未料儀式進行到一半，這名男子直接進場大喊「我還活著」，令全場親友與警方目瞪口呆。

冷凍櫃駭人秘密！日婦藏長女遺體20年 鄰居震驚：不知他們有女兒

綜合日媒「茨城新聞社」、「khb東日本放送」、「讀賣新聞」報導，日前茨城縣阿見町發生一起駭人聽聞的案件。75歲的森惠子被警方以涉嫌遺棄屍體逮捕，她坦承將長女萬希子放入自家冷凍庫長達20年。遺體解剖結果顯示，死因疑為遭人勒斃窒息，頭部還留有遭鈍器攻擊造成的傷痕與瘀青。警方正深入調查婦人是否知情，或涉及死亡經過。

德國男口袋翻出舊彩券 驚喜兌中5.5億巨額獎金

一名德國男子在外套口袋裡發現一張6個月前購買卻被他遺忘的樂透彩券，沒想到竟中了1530萬歐元（約新台幣5.5億元）

