大烏龍！22歲男酗酒失聯…家屬認回遺體後 本尊突現身：我還活著

阿根廷驚爆「烏龍喪禮」！一名22歲男子在連日酗酒後與家人斷聯，竟被誤認為遭卡車輾斃的死者，不僅母親錯把遺體領回，家屬還辦了葬禮，未料儀式進行到一半，這名男子直接進場大喊「我還活著」，令全場親友與警方目瞪口呆。

《每日郵報》報導，事件發生在科爾多瓦省北部的阿爾德雷特斯（Alderetes），一名男子在卡車事故中死亡，檢方立案調查並安排屍檢，隔日一名婦人前往指認遺體，僅憑衣著與外觀就認定是自己22歲的兒子，警方遂將遺體交由她處理。

然而，周末葬禮上，這名22歲男子卻突然現身，他解釋，自己只是沉迷酒精，數日未與家人聯繫，根本不知道外界已認定他「死亡」，隨後警方將他帶回釐清，棺木中的遺體則送回殯儀館重新確認。

進一步調查顯示，真正的死者是28歲的馬西米利亞諾．恩里克．阿科斯塔（Maximiliano Enrique Acosta），來自鄰近的德爾芬加洛鎮（Delfín Gallo）。阿科斯塔的家屬憤怒指出，當局一開始就未落實身分查核，甚至一度把錯誤的遺體交給他們，「我們經歷了不必要的痛苦，整件事從頭到尾都是錯的」。

最終，阿科斯塔的遺體於23日正確交還，由家屬在家鄉完成葬禮，阿根廷檢方已展開內部調查，追究認屍與遺體交接環節的重大疏失。

