冷凍櫃駭人秘密！日婦藏長女遺體20年 鄰居震驚：不知他們有女兒

綜合日媒「茨城新聞社」、「khb東日本放送」、「讀賣新聞」報導，日前茨城縣阿見町發生一起駭人聽聞的案件。75歲的森惠子被警方以涉嫌遺棄屍體逮捕，她坦承將長女萬希子放入自家冷凍庫長達20年。遺體解剖結果顯示，死因疑為遭人勒斃窒息，頭部還留有遭鈍器攻擊造成的傷痕與瘀青。警方正深入調查婦人是否知情，或涉及死亡經過。

婦人在親屬陪同下前往警局自首家中藏有女兒遺體。警方進入住宅一樓的廚房確認後，發現一台205公升的大型冷凍櫃中，萬希子的遺體呈跪坐姿勢且頭朝前傾，僅著T恤與內衣褲。遺體上並覆蓋枯葉與除臭劑，再用毛毯包裹，腐敗痕跡明顯，無法確認是否有外傷。森惠子供稱，因家中充滿臭味，她才購買冷凍櫃，放入長女遺體。事情發生於20年前左右，當時她與丈夫及婆婆同住，長女則在外獨居，如今婆婆已過世多年，而婦人丈夫也在這個月離世。

這起案件震驚日本社會，鄰居表示「不知道她們有女兒」、「覺得她們夫妻感情很好，這太令人震驚」。有網友認為，森女是否為兇手，仍難以斷定，「也可能是丈夫或婆婆動手，或是事故、疾病，甚至因受威脅才隱瞞多年。」另有網友感嘆，除了20年冷凍保存頗為駭人外，更令人不安的是，「當時35歲左右的女性長期失聯，竟無人過問。若一個人與社會斷絕往來，即使過世也可能多年無人知。」目前日本警方正積極釐清萬希子死亡的確切經過，以及森女是否涉入其中。