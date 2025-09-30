快訊

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽不懂就會死！如何保障民眾避難的「災害語言權」

蘋果Vision Pro 2有3亮點！晶片、AI性能都升級 新頭帶最有吸引力

冷凍櫃駭人秘密！日婦藏長女遺體20年 鄰居震驚：不知他們有女兒

聯合新聞網／ 綜合報導
日75歲婦人涉嫌藏匿親生女兒遺體長達20年。冷凍庫示意圖。 圖／Ingimage
日75歲婦人涉嫌藏匿親生女兒遺體長達20年。冷凍庫示意圖。 圖／Ingimage

綜合日媒「茨城新聞社」、「khb東日本放送」、「讀賣新聞」報導，日前茨城縣阿見町發生一起駭人聽聞的案件。75歲的森惠子被警方以涉嫌遺棄屍體逮捕，她坦承將長女萬希子放入自家冷凍庫長達20年。遺體解剖結果顯示，死因疑為遭人勒斃窒息，頭部還留有遭鈍器攻擊造成的傷痕與瘀青。警方正深入調查婦人是否知情，或涉及死亡經過。

婦人在親屬陪同下前往警局自首家中藏有女兒遺體。警方進入住宅一樓的廚房確認後，發現一台205公升的大型冷凍櫃中，萬希子的遺體呈跪坐姿勢且頭朝前傾，僅著T恤與內衣褲。遺體上並覆蓋枯葉與除臭劑，再用毛毯包裹，腐敗痕跡明顯，無法確認是否有外傷。森惠子供稱，因家中充滿臭味，她才購買冷凍櫃，放入長女遺體。事情發生於20年前左右，當時她與丈夫及婆婆同住，長女則在外獨居，如今婆婆已過世多年，而婦人丈夫也在這個月離世。

這起案件震驚日本社會，鄰居表示「不知道她們有女兒」、「覺得她們夫妻感情很好，這太令人震驚」。有網友認為，森女是否為兇手，仍難以斷定，「也可能是丈夫或婆婆動手，或是事故、疾病，甚至因受威脅才隱瞞多年。」另有網友感嘆，除了20年冷凍保存頗為駭人外，更令人不安的是，「當時35歲左右的女性長期失聯，竟無人過問。若一個人與社會斷絕往來，即使過世也可能多年無人知。」目前日本警方正積極釐清萬希子死亡的確切經過，以及森女是否涉入其中。

遺體 死亡 棄屍 臭味 命案 日本

延伸閱讀

無糖不等於無害！牙醫警告氣泡水恐侵蝕琺瑯質 飲用量是關鍵

日本住宅區驚現垃圾山！居民怨又髒又臭 地主堅稱：這是藝術花園

突繼承4千萬遺產！日平凡上班族提前退休追夢 7年後人生崩潰

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

相關新聞

冷凍櫃駭人秘密！日婦藏長女遺體20年 鄰居震驚：不知他們有女兒

綜合日媒「茨城新聞社」、「khb東日本放送」、「讀賣新聞」報導，日前茨城縣阿見町發生一起駭人聽聞的案件。75歲的森惠子被警方以涉嫌遺棄屍體逮捕，她坦承將長女萬希子放入自家冷凍庫長達20年。遺體解剖結果顯示，死因疑為遭人勒斃窒息，頭部還留有遭鈍器攻擊造成的傷痕與瘀青。警方正深入調查婦人是否知情，或涉及死亡經過。

德國男口袋翻出舊彩券 驚喜兌中5.5億巨額獎金

一名德國男子在外套口袋裡發現一張6個月前購買卻被他遺忘的樂透彩券，沒想到竟中了1530萬歐元（約新台幣5.5億元）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。