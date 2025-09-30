德國男口袋翻出舊彩券 驚喜兌中5.5億巨額獎金

一名德國男子在外套口袋裡發現一張6個月前購買卻被他遺忘的樂透彩券，沒想到竟中了1530萬歐元（約新台幣5.5億元）。

法新社報導，德國黑森樂透公司（Lotto Hessen）今天表示，儘管先前曾透過尋人活動找尋中獎的幸運兒，這名居住在法蘭克福（Frankfurt）地區的父親過去幾個月仍對自己中了巨額獎金毫不知情。

隨著德國天氣逐漸轉涼，這名男子穿上今年3月後就沒再穿過的夾克，才在口袋裡發現了這張彩券。

這名男子匿名表示：「直到上個週末，我才在夾克內層口袋找到這張折起來的彩券，我拿出手機查詢開獎結果，中獎金額讓我震驚不已，幸好我當時坐著，不然腿都軟了。」

他說，他也曾聽過樂透公司在尋找這名幸運得主。「我當時在收音機裡聽到這個消息時，心裡還想著，『怎麼有人那麼笨，沒去領獎？』我從沒想過他們要找的那個人就是我。」

當被問到打算如何使用這筆意外之財，這名男子說，他會先買一張新沙發。除此之外，他和妻子計劃將大部分的錢用來保障孩子們的未來。

兩人都發誓，不會把中大獎的事告訴其他人。