全球第一人 波蘭登山家不攜氧氣瓶征服聖母峰、滑雪下山

波蘭滑雪登山家巴吉爾（Andrzej Bargiel）9月22日攀上珠穆朗瑪峰（又稱聖母峰，Mount Everest），並於次日滑雪下山，成為史上第一個不攜帶氧氣瓶登上、滑下珠峰的人。

《衛報》引述巴吉爾表示：「登頂本身就充滿艱辛和挑戰。我這輩子從未在如此高海拔地區待過這麼長時間戰。不帶輔助氧氣從珠峰滑雪而下，是我多年來一直懷揣的夢想。」

巴吉爾22日（周一）花了近16個小時，才穿越海拔8,000米以上的「死亡區」，那裏的氧氣含量極低。山頂的空氣非常稀薄，登山者吸入的氧氣量僅為在海平面的三分之一。這可能導致腦損傷、肺部積水，甚至死亡。

23日（周二）早上，他滑雪下山，穿越「昆布冰瀑」（Khumbu Icefall）回到營地。昆布冰瀑是珠穆朗瑪峰最危險的地段之一，由冰塔和深邃的冰裂縫組成。巴吉爾的兄弟巴特克（Bartek）操縱無人機為他提供部份引導。

巴吉爾說：「我把下山分成了兩部分，因為只有在早上才能在相對安全的條件下穿越技術難度很大的冰瀑。」

這是37歲的巴吉爾第三次嘗試登上珠峰，由於危險的天氣條件，他分別曾於2019年、2022年放棄登頂。這座世界最高峰海拔高度為8,849米。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）周四在社交平台X上慶祝此事：「天空就是極限？對波蘭人來說可不是！巴吉爾剛剛從珠峰上滑雪下山。」

Pierwszy w historii zjazd na nartach ze szczytu Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu ⛷️🏔️



Dziękuję wszystkim za trzymanie kciuków! 🙌



Ogromne podziękowania dla teamu Seven Summit Treks, Chang Dawa, Speed Dawa – bez Was ten sukces nie byłby możliwy 🙏



Serdecznie… pic.twitter.com/udBliwDhZy — Andrzej Bargiel (@JedrekBargiel) September 25, 2025

文章授權轉載自《香港01》