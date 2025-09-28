快訊

南海海槽強震風險上升！日政府：30年內規模8以上達90％ 隨時可能發生

中職／高國輝露出健壯手臂化身「鏟子超人」 重返故鄉花蓮光復助災後復原

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

聽新聞
0:00 / 0:00

打包行李更輕鬆 旅遊記者推「這1物」：便宜又實用

聯合新聞網／ 綜合報導
出門旅行如何妥善打包行李，是一大挑戰。示意圖／ingimage
出門旅行如何妥善打包行李，是一大挑戰。示意圖／ingimage

出門旅行時，行李箱總是塞得滿滿的，想找東西卻得翻箱倒櫃。國外媒體旅遊版記者透露，其實只要準備幾個便宜的密封袋，就能讓打包和收納省下不少麻煩。這種隨手可得的小物，價格便宜，還能派上大用場。

根據外媒《Nine.com.au》報導，記者斯凱利（Jemima Skelley）平時習慣用密封袋來做分類，小孩的換洗衣物、零食、盥洗用品、充電線，分裝好後放進包包，想拿什麼一目了然，再也不用在大背包裡翻半天。

旅行途中臨時出現的狀況，密封袋也能幫忙解決。比方說，剩下吃不完的披薩放進袋子裡冷藏，不怕乾掉；雪地旅遊時，厚重的雪褲壓縮收納，行李空間立刻多出一大截，甚至連流汗或下雨淋濕的衣服，也能先封起來，避免整個行李箱被異味污染。

還有人用它來「防漏」，洗髮精或乳液容易在行李裡「爆漿」，只要在瓶口加一層薄膜再蓋緊，就能避免意外發生。次外，隨身多準備幾個袋子，還能當成簡易垃圾袋或臨時洗衣袋，靈活度相當高。

出國旅遊 行李箱 夾鏈袋

延伸閱讀

天生公主變狼狽？張員瑛「下班ootd」美到像走秀 行李箱卻「炸裂式抗議」網笑翻：壓力都給它扛

林千又曝行李箱遭竊「犯罪手法」　博士尪寫論文投訴航空公司

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

資深空姐揭旅行3大衛生禁忌 行李箱「1舉動」不可原諒

相關新聞

不是錯覺！「這首歌」能讓巧克力更好吃 英學者證實：甜度秒升級

吃巧克力的時候，如果同時播放一首特製的音樂，味道可能會變得更好。英國布里斯托大學聲音專家海辛思（Natalie Hyacinth）結合長達60年的科學研究成果，創作出一首名為《Sweetest Melody》的樂曲，專門用來搭配品嚐巧克力，號稱能讓甜味與口感更加濃郁。

打包行李更輕鬆 旅遊記者推「這1物」：便宜又實用

出門旅行時，行李箱總是塞得滿滿當當，想找東西卻得翻箱倒櫃？國外旅遊版記者透露，其實只要準備幾個便宜的密封袋，就能讓打包和收納省下不少麻煩。這種隨手可得的小物，價格便宜，還能派上大用場。

全球第一人 波蘭登山家不攜氧氣瓶征服聖母峰、滑雪下山

波蘭滑雪登山家巴吉爾（Andrzej Bargiel）9月22日攀上珠穆朗瑪峰（又稱聖母峰，Mount Everest），並於次日滑雪下山，成為史上第一個不攜帶氧氣瓶登上、滑下珠峰的人。

腎臟癌手術竟遭醫生烏龍切錯邊 老翁僅剩病腎超崩潰

法國日前發生一起離譜的醫療疏失。一名77歲的腎臟癌患者進行手術，醫生卻不小心「搞錯邊」，把健康的腎臟切除，留下了充滿病灶的腎臟。原本這名病患還有高達九成的五年存活率，現在卻要被迫單獨仰賴一顆長癌的腎臟過活，讓家人氣得提出告訴。

殺雞儆猴？毒販殘忍虐殺震驚阿根廷 3妙齡女遇害遭「全程直播」

外媒9月25日報導，阿根廷發生一宗震驚全國的虐殺案，3名由15歲到20歲的女子在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）遭跨國販毒集團的毒販虐殺，毒販更猖狂地在社交媒體Instagram上的私人群組直播有關過程，並有45人線上觀看。警方稱目前拘捕至少4名疑犯。

烏克蘭網紅擁650萬訂閱 竟「闖福島禁區直播」日警當場活逮3人

日本警方和媒體今天指出，一名擁有650萬訂閱人數的烏克蘭YouTuber，因在福島核災禁區內闖入民宅進行直播而遭到逮捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。