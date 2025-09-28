聽新聞
打包行李更輕鬆 旅遊記者推「這1物」：便宜又實用
出門旅行時，行李箱總是塞得滿滿的，想找東西卻得翻箱倒櫃。國外媒體旅遊版記者透露，其實只要準備幾個便宜的密封袋，就能讓打包和收納省下不少麻煩。這種隨手可得的小物，價格便宜，還能派上大用場。
根據外媒《Nine.com.au》報導，記者斯凱利（Jemima Skelley）平時習慣用密封袋來做分類，小孩的換洗衣物、零食、盥洗用品、充電線，分裝好後放進包包，想拿什麼一目了然，再也不用在大背包裡翻半天。
旅行途中臨時出現的狀況，密封袋也能幫忙解決。比方說，剩下吃不完的披薩放進袋子裡冷藏，不怕乾掉；雪地旅遊時，厚重的雪褲壓縮收納，行李空間立刻多出一大截，甚至連流汗或下雨淋濕的衣服，也能先封起來，避免整個行李箱被異味污染。
還有人用它來「防漏」，洗髮精或乳液容易在行李裡「爆漿」，只要在瓶口加一層薄膜再蓋緊，就能避免意外發生。次外，隨身多準備幾個袋子，還能當成簡易垃圾袋或臨時洗衣袋，靈活度相當高。
