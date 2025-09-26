殺雞儆猴？毒販殘忍虐殺震驚阿根廷 3妙齡女遇害遭「全程直播」
外媒9月25日報導，阿根廷發生一宗震驚全國的虐殺案，3名由15歲到20歲的女子在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）遭跨國販毒集團的毒販虐殺，毒販更猖狂地在社交媒體Instagram上的私人群組直播有關過程，並有45人線上觀看。警方稱目前拘捕至少4名疑犯。
綜合法媒及英國天空新聞（Sky News）報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯安全部長阿隆索（Javier Alonso）24日晚記者會上透露案情。
20歲的Morena Verdi、20歲的Brenda Del Castillo和15歲的Lara Morena Gutierrez於19日被毒販以「參與活動」的藉口誘騙上一輛貨車。據初步法醫分析，受害者在失蹤當天已遇害，警方後來於24日找到她們的屍體。
阿隆索表示，一名被拘留者在審訊時透露有關IG直播訊息，警方才發現毒販們直播女子遭虐殺的過程。
阿隆索表示，涉事團夥頭目曾犯案過程中說「這就是那些從我這偷毒品的下場」，所以毒販很可能為了懲罰她們而動殺機，或是為「殺雞儆猴」，惟暫不確定受害者是否因偷毒品而遇害。
阿隆索稱，警方已對該頭目發出逮捕令，另有4人因涉案而被捕，不過也有法媒引述當地媒體稱，被捕人數截至25日上升至12人。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
