腎臟癌手術竟遭醫生烏龍切錯邊 老翁僅剩病腎超崩潰

法國日前發生一起離譜的醫療疏失。一名77歲的腎臟癌患者進行手術，醫生卻不小心「搞錯邊」，把健康的腎臟切除，留下了充滿病灶的腎臟。原本這名病患還有高達九成的五年存活率，現在卻要被迫單獨仰賴一顆長癌的腎臟過活，讓家人氣得提出告訴。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於今年7月，這名不具名的病患到巴黎附近的亨利蒙多醫院（Henri Mondor Hospital）接受「腎切除術」（nephrectomy），這是一種用於切除腎臟腫瘤的常規手術。

據當地媒體報導，儘管這位病患在術前按照規定正確填寫「手術安全查核表」，但醫生卻還是犯下大錯，將他唯一一顆健康的腎臟給摘除。雖然病患沒有因此出現立即的生命危險，但之後他卻要仰賴這顆病腎來生存。

本來老翁還可能有九成的五年存活率，現在的預後卻不樂觀，讓家屬憤而提出告訴。不過目前巴黎公立醫院系統（AP-HP）以醫療保密為由，拒絕對此案發表任何意見。

令人驚訝的是，這類醫療疏失不是首起個案。今年美國一名84歲的老婦拉帕波特（Wendy Rappaport）本來要動手術切除脾臟，醫生卻誤摘了健康的腎臟。結果婦人患病的脾臟不但沒被摘除，還因為這項錯誤要持續洗腎，未來更可能有危及生命的併發症。目前婦人也對醫院提出告訴，全案還在進行審理。