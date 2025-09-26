快訊

烏克蘭網紅擁650萬訂閱 竟「闖福島禁區直播」日警當場活逮3人

中央社／ 東京26日綜合外電報導
這起逮捕事件據報發生在2011年福島核災後被劃為禁止進入的地區，是外國網紅為博取關注，在日本行為失當的最新案例。美聯社
日本警方和媒體今天指出，一名擁有650萬訂閱人數的烏克蘭YouTuber，因在福島核災禁區內闖入民宅進行直播而遭到逮捕。

法新社報導，這起逮捕事件據報發生在2011年福島核災後被劃為禁止進入的地區，是外國網紅為博取關注，在日本行為失當的最新案例。

福島縣警方告訴法新社，另外兩名烏克蘭人同因24日上午闖入福島縣大熊町一間無人居住民宅被捕。

警方表示：「警方根據民眾線報發現嫌疑人並予以當場逮捕。」

根據朝日電視台引述警方報導，3名嫌疑人對相關指控坦承不諱。該電視台播出當時直播畫面顯示，3人在屋內泡茶，並翻看屋主遺留物品。

前烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）在社群平台X發文，對這起烏克蘭人被捕事件向日本社會致歉。他表示：「這不應該發生。」

福島核災 日本 烏克蘭 直播 網紅 YouTuber

