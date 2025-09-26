聽新聞
0:00 / 0:00
烏克蘭網紅擁650萬訂閱 竟「闖福島禁區直播」日警當場活逮3人
日本警方和媒體今天指出，一名擁有650萬訂閱人數的烏克蘭YouTuber，因在福島核災禁區內闖入民宅進行直播而遭到逮捕。
法新社報導，這起逮捕事件據報發生在2011年福島核災後被劃為禁止進入的地區，是外國網紅為博取關注，在日本行為失當的最新案例。
福島縣警方告訴法新社，另外兩名烏克蘭人同因24日上午闖入福島縣大熊町一間無人居住民宅被捕。
警方表示：「警方根據民眾線報發現嫌疑人並予以當場逮捕。」
根據朝日電視台引述警方報導，3名嫌疑人對相關指控坦承不諱。該電視台播出當時直播畫面顯示，3人在屋內泡茶，並翻看屋主遺留物品。
前烏克蘭駐日本大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）在社群平台X發文，對這起烏克蘭人被捕事件向日本社會致歉。他表示：「這不應該發生。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言