燃燒的佛國：尼泊爾抗爭平息，新時代何去何從

輝達投資OpenAI擴張併購版圖 AI護城河恐埋監管風險？

最低工資審議會上午10時登場！勞方籲漲4% 資方認不合理

Coldplay演唱會捉姦！綠帽夫被爆「同場約會新歡」…劇情超展開

香港01／ 撰文：洪怡霖
Coldplay演唱會成抓姦現場。圖／摘自X
Coldplay演唱會成抓姦現場。圖／摘自X

英國Coldplay樂隊7月17日在美國波士頓舉行演唱會期間，大螢幕意外拍攝到美國數據處理公司Astronomer行政總裁拜倫（Andy Byron）和女HR總監卡博特（Kristin Cabot）擁抱一幕，這段疑似婚外情成為全球熱話。英媒9月23日引述消息報導，原來當天女主角的丈夫安德魯（Andrew Cabot）也在現場，與另一女子在現場看演唱會，這女子正是他現在的情人。安德魯早前更向美媒聲明，其實兩人早在演唱會前數週已和平分手，正在辦理離婚。

英國《泰晤士報》引述消息人士稱，卡博特當時身在包廂裏，而安德魯其實也在演唱會現場，並且帶着一名約會對象，那對象現在成為他的女友。

消息人士稱，他們已分居並分開生活好幾周，過程和平，安德魯感覺自己無法就此事發聲，因為處於離婚過程中的人不能發表任何公開言論。

當鏡頭掃到卡博特與拜倫依偎在一起，卡博特馬上轉身掩臉。這一舉動引起Coldplay主唱Chris Martin的注意，開玩笑稱兩人「要麼有婚外情，要麼非常害羞。」正是這一瞬間，最後害得兩人都失去工作。

消息人士主張：「卡博特不是在躲藏，她也不知道自己為什麼要低頭躲開。作為人力資源主管，她知道那樣和老闆相處是不合適，問題不在於她被當場抓住出軌，也不是什麼婚外情，他們說。她完全承認（那個擁抱）是不合適，但那是她做過的唯一不合適的事情」。

美國《PEOPLE》雜誌指，當安德魯在其住宅外發現記者時，他感到非常突然和措手不及，他覺得有必要向傳媒證實，兩人在Coldplay演唱會幾周前就已私下、友好地分居。

安德魯發言人稱，現在離婚申請已公開，安德魯希望這能為各種猜測畫上句號，並讓他的家人享有他們一直重視的隱私權。

Coldplay演唱會慰問Charlie Kirk家人被噓　左翼網民發起抵制行動

反擊Coldplay演唱會捉姦？Astronomer請主唱前妻「小辣椒」拍廣告

文章授權轉載自《香港01》

