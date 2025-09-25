被假「布萊德彼特」騙走2800萬元 法53歲人妻以為遇到真愛還離婚

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
法國一名女子相信自己與明星布萊德彼特相戀，前後轉出近2,800萬元台幣。示意圖，非當事人。圖／ingimage
法國一名女子相信自己與明星布萊德彼特相戀，前後轉出近2,800萬元台幣。示意圖，非當事人。圖／ingimage

法國一名婚姻不幸福的女子，在網路上認識了「布萊德．彼特」（Brad Pitt）。當然這不是明星布萊德．彼特本人，而是詐騙集團用AI圖片生成的一場騙局；但女子因為一時情感脆弱，就這樣的被騙走了新台幣2,800萬元。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，53歲的室內設計師安妮（Anne Deneuchatel），在認識「布萊德．彼特」之前，正經歷婚變，和丈夫的感情出現裂痕。由於在婚姻中十分痛苦，讓她更渴望有一段溫暖的戀情。某一天，她在社群平台Instagram上收到一則陌生訊息，對方自稱是布萊德．彼特的母親，還要把她介紹給了自己的兒子。

安妮表示，由於丈夫「既自私又會操縱人」，她很快就陷入和「布萊德．彼特」的戀情中。對方透過通訊軟體Telegram，向她傾訴離婚後的心情，說自己有酒精成癮、覺得很孤獨，這些對話讓安妮覺得跟他很親近。

除此之外，「布萊德．彼特」還會傳浪漫情詩給她，讓安妮覺得自己「真實的自我」被看見，漸漸地越陷越深。後來對方說自己要為安妮買禮物，開始向安妮要錢，安妮絲毫沒有起疑就給了對方。「布萊德．彼特」又稱自己得了腎臟癌，需要龐大手術費用，因為和前妻安潔莉娜・裘莉還在打離婚官司，銀行帳戶被凍結，才會沒有錢手術。

安妮不疑有他陸續匯出將近70萬英鎊（約新台幣2,800萬元）給對方，一直到對方又要求她幫忙出私人飛機的旅費時，安妮才發現自己遭騙。她因此罹患重度憂鬱症，不過也因此決定跟丈夫離婚。雖然被騙走台幣2,800萬元，她卻認為這個經歷幫助她走出不健康的婚姻，並將自己被騙的經歷寫書出版，希望能幫助其他受騙的人。

