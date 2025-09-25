快訊

影／準新娘被求婚太嗨 雙峰夾擊差點「悶殺」親生骨肉

聯合新聞網／ 綜合報導
女子被求婚抱住男友，差點悶死自己的寶寶。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子被求婚抱住男友，差點悶死自己的寶寶。示意圖，非當事人。圖／ingimage

本來是場浪漫的求婚，最後卻差點釀成悲劇。國外一名女子在答應男友求婚後，興奮地撲進對方懷中，不過男友胸前剛好揹著兩人的寶寶，女子抱住男友胸部不小心「悶住」了寶寶，影片上傳到社群媒體後引發瘋傳，觀看次數甚至突破2,100萬。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名準新娘多蘭（Emmii Doran）已經是兩個孩子的媽了。影片中，男友單膝跪地、拿出戒指求婚，讓她難掩興奮與喜悅。多蘭在開心點頭後，立刻以超強的力道撲進男友懷裡，給予一個大大的擁抱。不過由於當時男友胸前正好揹著小寶寶，多蘭的擁抱讓小寶寶的臉蛋瞬間被媽媽的胸部和爸爸的胸膛「夾擊」，差點不能呼吸。影片中寶寶的雙腳在半空中掙扎踢動，畫面看起來十分驚險。

多蘭在影片的字幕中開玩笑地寫道：「我被求婚的同時，差點也用自己的『產乳器』把寶寶悶死。」這段有趣的影片讓許多網友笑翻，但也有少數網友感到不安，譴責她沒有顧及寶寶的感受，還把這種影片分享到網路上。

一名網友就留言：「這讓我壓力好大。」另一名網友也說：「真不知道大家為什麼笑得出來，影片讓我看了很焦慮。」甚至還有人暗諷多蘭未婚生子：「這就是妳應該先結婚的原因。」

不過大部分的網友選擇一笑置之，也紛紛留言給予祝福。有網友開玩笑說：「寶寶眼前閃過了過去六個月的人生跑馬燈」、「媽媽妳根本是用胸部攻擊人啊！」、「我用兩倍速看，這樣寶寶就能快點呼吸了」，其他網友則表示恭喜兩人，相信未來會創造更多美好回憶。

影／準新娘被求婚太嗨 雙峰夾擊差點「悶殺」親生骨肉

