瑞士留學！中國學生靠吃貓糧省錢！親曝1奇效 分享吃法「配花生蓋氣味」

香港南華早報報導，一名在瑞士攻讀博士的中國留學生自稱「摳門藝術師」，為了省錢想盡奇招，不僅靠吃貓糧補充蛋白質，還把捐血當自助餐。他建議，吃貓糧最好配花生「能蓋味道又有飽足感」，甚至笑稱貓糧成分讓他的髮質變得更好，這則貼文在網路引發熱議，已吸引超過1.2萬人追蹤。

這名留學生在中國完成醫學院學業，並在上海工作期間存下30萬元人民幣（約130萬台幣），之後自費赴瑞士一所頂尖研究機構攻讀博士。他指出，在瑞士一名博士生每月開銷約需1000至1500瑞士法郎，相當於3.8萬至5.7萬台幣，而當地法律禁止國際學生合法打工，許多自費生撐不到第三年就不得不退學。

這位摳門藝術師強調，「絕不能接受中途放棄」，因此決心過上極度節儉的生活。

他在一則貼文中分享靠吃貓糧的省錢秘訣因而爆紅。他稱在瑞士連鎖超市Migros，一袋3公斤的貓糧只要3.75瑞士法郎（約台幣145元），蛋白質含量高達32%。他說：「換算下來，每1法郎（約台幣38元）能得到256單位蛋白質，比我在瑞士找到的任何食物都划算。」

他還提醒，千萬不要把貓糧泡牛奶一起吃，最好的方式是搭配花生掩蓋氣味，飽足感還能持續很久。他甚至笑稱，貓糧裡含有讓毛髮亮澤的成分，「其他同學都在掉髮，我的頭髮卻比以前更好」。

除了貓糧，他還透露另一個「省錢策略」就是捐血。他說在瑞士捐血比在中國好太多，「飲料和巧克力任你吃，還有三明治、熱湯、洋芋片和軟糖，簡直就是自助餐。我都挑在午餐時間去，因為那時湯最熱、食物也最充足。」

這名博士生近日剛獲得獎學金，即將離開瑞士前往哈佛大學展開訪問計畫，並表示會在波士頓繼續維持「健康節儉」的習慣。他的故事在中國社群媒體小紅書引發熱議，有網友讚他是傳奇，也有人質疑「何必吃貓糧，不如去德國買肉」，還有人打趣建議他「直播吃貓糧說不定能賺更多」。