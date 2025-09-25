阿嬤自己烤蛋糕…9歲孫女吃完「流白色液體」慘死 貓咪舔完也身亡

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西一名59歲祖母疑似以毒蛋糕下毒孫女，導致一人死亡，目前已遭警方逮捕。 圖／ingimage
巴西一名59歲祖母疑似以毒蛋糕下毒孫女，導致一人死亡，目前已遭警方逮捕。該起案件發生在7月，當時正值學校假期，兩名孫女前往祖父母家中探訪。祖母伊莎貝兒（Izabel Cardoso de Andrade）涉嫌親手烘焙蛋糕供孫女食用，而祖父則另外購買了一個蛋糕與起司麵包作為點心。

根據英國媒體「鏡報」報導，案發當日，年僅9歲的阿拉娜（Alana dos Santos Cardoso Marques）在食用蛋糕後立即出現嚴重不適，隨後開始劇烈嘔吐、腹痛，鼻腔更流出白色液體。她11歲的姊姊則因吃得較少，症狀較輕微。連家中的貓也在舔食蛋糕後出現相似症狀。鄰居接獲求助後，火速將阿拉娜送醫，但她最終仍因心肺衰竭宣告不治。

當地警方隨後在位於巴西東部聖弗朗西斯科（São Francisco）的案發現場進行採樣，將可疑蛋糕帶回檢驗。結果顯示，蛋糕中以及死者體內皆驗出托福松（terbufos），這是一種劇毒殺蟲劑，會攻擊中樞神經系統，引發肌肉無力、抽搐、呼吸困難，甚至致命。

經獸醫檢查，家中貓咪也因肝衰竭死亡，專家研判與毒物攝取有關，顯示中毒並非偶然。由於多名家庭成員食用後皆出現類似症狀，使得祖母成為警方懷疑的對象。她於9月19日被正式逮捕，目前案件正持續偵辦中。

被告的律師拉斐爾（Raphael Simões de Moraes Neto）表示，當事人全程配合警方調查，也同意警方進行住家搜索。警方則指出，目前仍不清楚該事件是蓄意行兇或是一場可怕的意外，真正動機仍待釐清。

近年來，巴西也曾發生多起類似毒殺事件。今年初，一名女子涉嫌在聖誕節以砷毒蛋糕毒殺三名夫家親人；另一起澳洲案件中，一名母親艾琳（Erin Patterson）則以含有毒蘑菇的威靈頓牛肉，毒死了三名前夫的親屬，並在2025年被判無期徒刑。

