希望會自己消失…俄男頸部腫瘤大如頭 拖16年試遍偏方才肯就醫
俄媒9月22日報導，一名俄羅斯男子頸部長出巨大腫瘤，大小與頭部相當，在嘗試偏方十多年無效後，終於通過手術把腫瘤切除。
這名居住在基洛夫市的65歲男子，帶着這個長在頸根部、不斷增大的腫瘤生活長達16年之久。
基洛夫州臨床醫院的醫生們聽到患者解釋他曾嘗試使用簡單藥膏治療腫瘤但毫無效果時，感到「十分震驚」。醫院外科主任稱：「通常這類腫瘤生長緩慢且無痛感，因此許多患者會推遲就醫，希望腫塊能夠自行消失」。
經診斷，該腫瘤為良性脂肪瘤，是一種通常生長在皮膚和肌肉層之間的脂肪團塊。醫生稱：如果脂肪瘤持續生長，任何藥膏或民間偏方都無濟於事。唯一有效的治療方法就是手術切除。
由於腫瘤位置靠近主要血管和神經叢，特別是連接脊髓的頸叢，這位俄羅斯男子的病情比大多數病例更為危險，手術過程需要近乎完美的精準操作。
延伸閱讀：
前AV女優蒼井空突爆入院 患卵巢囊腫10年 腫瘤突變大決定開刀
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言