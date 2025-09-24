錢哪來？親姊月薪32K竟入手百萬豪車 他打開手機見一幕「當場傻掉」

日本一名年輕男子分享了自己姊姊的故事，引發網友熱議。平時總抱怨薪水微薄、每月僅領16萬日圓（約新台幣3.2萬元）的姊姊，竟突然開著紅色Lexus跑車回家，讓家人錯愕不已。

據日媒「日刊SPA」報導，橫溝先生（化名，28歲）家中經營肉品店，父母忙於打理生意。他說姊姊高中時期是全國大賽羽球選手，但後來在一家設備製造商上班，並經常抱怨薪資過低，「永遠只有16萬日圓，要不要去找副業啊？」

直到某天，弟弟聽到店外傳來低沉的引擎聲，探頭一看，竟是姊姊開著一輛紅色Lexus LC跑車登場。當下他忍不住驚呼，「姊姊？這是誰的車？」對方卻淡定回答「我的啊，最近買的。」一身俐落打扮的她，已和過去樸素的模樣判若兩人。

真正的震撼出現在一週後。橫溝先生一如往常打開手機，收看自己最愛的女直播主，結果對方的濾鏡突然出現故障，螢幕上露出真面目竟是姊姊的臉。

「我當場傻掉，手機還差點摔了。」他感嘆，原來自己長期支持、甚至課金投錢的直播主，就是身邊的親姊姊。

事後詢問姊姊時，對方並未否認，反而大方承認副業身分，還邀弟弟一起幫忙拍攝與後製。「雖然衝擊很大，但我第一次看到姊姊如此有活力。她不只是換了車或換了造型，而是真的找到屬於自己的人生舞台。」橫溝先生說。

據台灣官網顯示，Lexus LC各車款有不同售價，LC 500h建議售價為650萬、LC 500 Convertible為648萬、LC 500則為620萬。