聽新聞
0:00 / 0:00
錢哪來？親姊月薪32K竟入手百萬豪車 他打開手機見一幕「當場傻掉」
日本一名年輕男子分享了自己姊姊的故事，引發網友熱議。平時總抱怨薪水微薄、每月僅領16萬日圓（約新台幣3.2萬元）的姊姊，竟突然開著紅色Lexus跑車回家，讓家人錯愕不已。
據日媒「日刊SPA」報導，橫溝先生（化名，28歲）家中經營肉品店，父母忙於打理生意。他說姊姊高中時期是全國大賽羽球選手，但後來在一家設備製造商上班，並經常抱怨薪資過低，「永遠只有16萬日圓，要不要去找副業啊？」
直到某天，弟弟聽到店外傳來低沉的引擎聲，探頭一看，竟是姊姊開著一輛紅色Lexus LC跑車登場。當下他忍不住驚呼，「姊姊？這是誰的車？」對方卻淡定回答「我的啊，最近買的。」一身俐落打扮的她，已和過去樸素的模樣判若兩人。
真正的震撼出現在一週後。橫溝先生一如往常打開手機，收看自己最愛的女直播主，結果對方的濾鏡突然出現故障，螢幕上露出真面目竟是姊姊的臉。
「我當場傻掉，手機還差點摔了。」他感嘆，原來自己長期支持、甚至課金投錢的直播主，就是身邊的親姊姊。
事後詢問姊姊時，對方並未否認，反而大方承認副業身分，還邀弟弟一起幫忙拍攝與後製。「雖然衝擊很大，但我第一次看到姊姊如此有活力。她不只是換了車或換了造型，而是真的找到屬於自己的人生舞台。」橫溝先生說。
據台灣官網顯示，Lexus LC各車款有不同售價，LC 500h建議售價為650萬、LC 500 Convertible為648萬、LC 500則為620萬。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言