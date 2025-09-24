蘋果醋助減重？熱門研究論文出包撤稿 營養學家反警告「務必清水漱口」

一篇深具影響力的期刊論文宣稱每天飲用少量蘋果醋有助減重，但經調查發現研究內容存在多處錯誤，今天遭到撤稿。專家提醒，對於好到難以置信的養生主張，民眾應抱持懷疑態度。

法新社報導，這項小型臨床試驗的結果去年發表在「BMJ營養、預防與健康」（BMJ Nutrition, Prevention& Health）期刊上，許多吹捧蘋果醋有益健康的網路文章都引用這篇論文。

不過，這項在黎巴嫩進行的研究很快就引來外部研究人員批評，促使期刊出版商展開調查。

BMJ出版集團（BMJ Group）聲明指出，調查人員發現這篇論文統計出錯，而且研究結果無法再現，因而決定撤稿。

研究作者發聲明稱這些錯誤是「無心之過」，但他們同意撤稿決定。

這篇論文一經發表，澳洲公共衛生營養學家史丹頓（Rosemary Stanton）便提出批評。史丹頓告訴法新社，她很高興論文終於被撤稿，同時提醒，「對於聽起來好到不像真的事，我們應該保持適度懷疑」。

今年1月，Netflix推出以澳洲保健網紅為題材的影集「神效蘋果醋」（Apple Cider Vinegar）後，蘋果醋就此成為社群媒體上無稽養生主張的代表。

史丹頓補充道，一些關於蘋果醋其他功效的說法同樣缺乏證據，像宣稱蘋果醋是攝取鉀、鈣、鎂等營養素良好來源就是「錯的」。

她說：「蘋果醋會傷害牙齒琺瑯質，如果喝了，務必以清水徹底漱口。」

史丹頓也感嘆，現在很多人不再向專業人士諮詢營養建議，反而相信不具資格、靠行銷或販售商品獲利的網紅。