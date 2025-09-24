體重決勝負！棕熊爭奪阿拉斯加「最胖熊王」頭銜 全球百萬人票選

阿拉斯加「胖熊週」線上投票今天開跑，當地棕熊爭奪「最胖熊王」頭銜。挑戰者有下巴骨折後中斷霸業，如今捲土重來的「昌克」，以及連續稱霸的捕魚強者「格瑞澤」。胖熊週已邁入第11個年頭，去年吸引百萬人參與。

每年秋天，阿拉斯加州卡特邁國家公園及保護區（Katmai National Park and Preserve）護林員都會追蹤當地棕熊，記錄牠們在進入冬眠期前增加的體重。熊在冬眠前累積的體重越多，挺過6個月冬眠期的機率就越高。

但「胖熊週」的意義不只是比哪隻熊變得最胖。國家公園網站指出，比賽的精神在於「找出最能代表肥胖與成功的熊」，同時也讓民眾了解棕熊生存之道，母熊必須增胖才能熬過冬眠並哺育幼崽，雄熊則要搶奪抓魚地點。

投票採用淘汰賽制，每輪勝出的熊將持續對決，直到最後只剩下一隻「重量級冠軍」。雖然同時間還有一場「小胖熊」（Fat Bear Junior）比賽，為年幼熊量身打造，但「胖熊週」才是主菜。

國家公園媒體管理員博克（Naomi Boak）對美國有線電視新聞網（CNN）表示，民眾可以投票選出最胖的熊，也可以選出故事最動人的熊，反正「熊不會知道你投給誰」。

今年的「重量級熊群」挑戰者包括兩位前冠軍：昌克（Chunk）是雄壯的巨型熊，下巴骨折後暫時中斷霸業，盼東山再起；以及熊媽媽格瑞澤（Grazer），牠是兇猛的捕魚好手，曾在2023年與2024年連續稱王。

昌克（Chunk）是雄壯的巨型熊，下巴骨折後暫時中斷霸業，盼東山再起。 美聯社

虎媽無犬子，格瑞澤的小熊才剛奪下「小胖熊」冠軍。

其他有勝算的挑戰者還有展現出非凡社交能力的雄熊新星「503」、熊媽媽「26」，牠先前失去幼崽後，仍努力撫養現有幼崽。還有「602」喜歡在捕魚途中於河中打盹，被稱為「漂浮馬鈴薯」（flotato），還被拿來與卡通「辛普森家庭」（The Simpsons）裡的爸爸角色霍默（Homer）比較。

展現出非凡社交能力的雄熊新星「503」。 路透社

「602」喜歡在捕魚途中於河中打盹，被稱為「漂浮馬鈴薯」，還被拿來與卡通「辛普森家庭」裡的爸爸角色霍默比較。 美聯社

投票今天上午9時開始，9月30日公佈勝熊。民眾可上Explore.org網站看選手的一舉一動。

「胖熊週」始於2014年的「胖熊星期二」（Fat Bear Tuesday）活動。當年約1700人投票選出自己最愛的熊。這使卡特邁團隊將活動擴大為為期一週的盛事，還在網站上定期更新加上直播。

2024年，已有來自60個國家、逾140萬人參與投票。博克形容這規模「像熊一般」成長驚人。

卡特邁國家公園位於阿拉斯加半島，占地1.6萬平方公里，從阿拉斯加州西南角一路延伸到阿留申群島，國家公園內約有2200頭棕熊。成年雄熊在仲夏時節平均體重可達408公斤，秋季體重通常會增加25%。最大型的雄熊甚至能突破540公斤。