突繼承4千萬遺產！日平凡上班族提前退休追夢 7年後人生崩潰

根據日媒「The Gold Online」報導，62歲的大川明正（化名）原是日本關東近郊的普通上班族，與妻子同住、收入穩定，人生的轉捩點出現在他55歲那年。40多年前過世的伯父在東京都內、離車站步行約5分鐘處留有土地與獨棟住宅約70多坪，因名義多年未變更，未正式登記的太太近年又過世並積欠稅款，相關單位循線聯絡到唯一法定繼承人大川。

大川處理這些不動產、扣除未繳稅金與繼承相關費用後，還有約2億日圓（約台幣4,108萬元）。突然到手的大筆現金，讓他決定提前退休，展開「理想的第二人生」。首先是為了圓夢，購入約2,000萬日圓（約台幣411萬元）的進口跑車，隨即加入車友社群、固定參與聚餐、旅行與賽道活動。為了不在同儕間抬不起頭，他又添購名錶與精品服飾。家庭每月開銷很快突破百萬日圓。看似風光的5年過去，帳戶餘額一路下滑，跌破2,000萬日圓。

發現風險後，他嘗試以賣車止血，但該車市場接受度有限，估價僅約500萬日圓（約台幣103萬元），生活水準卻很難降低，加上屋內修繕、支援子女等支出接連而至。為填補缺口，他轉向投資希望扳回一城，結果反而出現虧損。

想重返職場時已逾60歲，因離職年資與空窗期，能談到的薪資大多在月薪20萬日圓（約台幣4萬元）上下，與過往年收約800萬日圓（約台幣164萬元）相比有巨額落差，改做時薪工作又難以持久。於是，他開始借貸度日，利息壓力越滾越大，最終走上個人破產一途。大川從暴富到破產只有7年的時間，可見即使有大筆的意外之財入袋，沒有縝密的規劃，也會揮霍一空。