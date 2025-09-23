怕弄丟？日本果粉「1神招」守護Apple Pencil 過來人曝：不怕被盜賣

快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友買了Apple Pencil卻擔心會弄丟，便將官方售價刻在筆身。圖／美聯社
許多果粉喜歡「忠於原廠」，習慣購買官方推出的產品，但官方售價並不低，不慎遺失恐欲哭無淚。日本一名網友表示，日前他買了一支Apple Pencil，因為想好好珍惜，便將官方售價刻在上頭，藉此時時警惕自己。沒想到貼文竟釣出一票「已標價」蘋果產品，更有過來人透露背後優點，可有效防止盜賣等情況發生。

蘋果旗下商品價格都不低，若不慎遺失不僅心淌血，連荷包也會大失血。日本一名網友分享，日前誤以為把Apple Pencil弄丟了，讓他嚇了一大跳，更感嘆「明明想著一定要好好珍惜，才特地去刻了字的說」，幸好隨後順利找回Apple Pencil，但照片曝光後卻掀起討論。

從圖片可見，該名網友將售價刻在Apple Pencil上頭，大大的寫著「19880日圓（含稅）」。他透露，以前在網路上看到有人這麼做後，才發現「原來可以這樣！」便跟著模仿，但也忍不住吐槽，「蘋果的產品可以免費刻名字之類的，真的很不錯，不過原廠的產品真的貴得要命。」

貼文曝光後立刻掀起討論，許多人也在AirPods Pro等產品上「標價」，更開心表示「耶，找到同伴了～」、「能找到同伴真的很開心」。過來人也透露刻字的隱藏優點，「就算弄丟，因為有刻字所以可能賣不掉，最後還是會回到自己手上」

台灣蘋果官方也提供相同的服務，若在官網購買Apple Pencil Pro，可享有「免額外付費鐫刻服務」，在產品上刻上表情符號、文字、數字或匿名等字樣，且能即時預覽陳品樣式。

