牙籤變「口水炸彈」！陸男大生遊日狂拗試吃葡萄 日網怒：禁止餵猴子

許多人出國旅遊，喜歡透過Vlog等方式記錄點滴。一名大陸男大生近期赴日本大阪旅遊，並將過程拍成短片，不料片中卻拍下他在當地當奧客的行為，不僅多次要求攤商給予試吃葡萄，還不顧衛生拿已用過的竹籤插其他水果，全程打鬧嬉戲讓店員相當尷尬，離譜的畫面曝光後引起撻伐，日本網友也怒轟，「禁止餵食猴子」。

大陸一名暱稱「一棵樹.」的大學生時常在抖音分享生活Vlog ，頻道擁有逾19萬粉絲。日前他挑戰以人民幣2500元（約新台幣10639元）到日本旅遊12天，第一站來到大阪，並前往熱門景點道頓堀、心齋橋觀光。然而，男大生卻在當地上演脫序行徑，不僅死皮賴臉要求試吃，還自以為有趣全程放進影片中。

「一棵樹.」在影片中以「補充維生素」為題，向心齋橋販售水果的店家湊近，先是跟店員確認可以試吃後，便開始胡搞瞎搞。男大生不僅多次要求試吃，還拿自己已用過的牙籤戳其他試吃用的葡萄，店員見狀試圖制止，但礙於語言不通，只能多次以手勢示意他丟掉用過的竹籤，並將一旁的保鮮膜拉起。

豈料，男大生不僅沒有收手，甚至覺得店員的反應很有趣，不僅自行拉開保鮮膜拿走其他試吃的葡萄，還開玩笑稱想嘗看看一旁未拆封的販售葡萄。最後，店員尷尬要求「請不要這樣做」，見男大生還在嘻嘻哈哈，無奈之下只好以手擋住剩餘的試吃品，而男子還開心表示「打包帶走了」。

離譜行徑立刻被各國網友轉發至各社群平台，日本網友見狀怒轟，「有夠不要臉」、「禁止餵食猴子」、「這應該要立刻報警的！」，也有人喊話，「試吃多少，就請買多少」、「看來要寫個中文的告示，『每人限一次，禁止重複試吃』」、「說實話，太多大陸人進來了，觀光客的素質真的很差」。

影片引發爭議，「一棵樹.」目前已將該則Vlog撤下。