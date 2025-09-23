快訊

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

牙籤變「口水炸彈」！陸男大生遊日狂拗試吃葡萄 日網怒：禁止餵猴子

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男大生到日本旅遊，卻在當地當奧客，多次要求店家給予葡萄試吃，而引起撻伐。圖為示意圖。圖／AI生成
大陸一名男大生到日本旅遊，卻在當地當奧客，多次要求店家給予葡萄試吃，而引起撻伐。圖為示意圖。圖／AI生成

許多人出國旅遊，喜歡透過Vlog等方式記錄點滴。一名大陸男大生近期赴日本大阪旅遊，並將過程拍成短片，不料片中卻拍下他在當地當奧客的行為，不僅多次要求攤商給予試吃葡萄，還不顧衛生拿已用過的竹籤插其他水果，全程打鬧嬉戲讓店員相當尷尬，離譜的畫面曝光後引起撻伐，日本網友也怒轟，「禁止餵食猴子」。

大陸一名暱稱「一棵樹.」的大學生時常抖音分享生活Vlog ，頻道擁有逾19萬粉絲。日前他挑戰以人民幣2500元（約新台幣10639元）到日本旅遊12天，第一站來到大阪，並前往熱門景點道頓堀、心齋橋觀光。然而，男大生卻在當地上演脫序行徑，不僅死皮賴臉要求試吃，還自以為有趣全程放進影片中。

「一棵樹.」在影片中以「補充維生素」為題，向心齋橋販售水果的店家湊近，先是跟店員確認可以試吃後，便開始胡搞瞎搞。男大生不僅多次要求試吃，還拿自己已用過的牙籤戳其他試吃用的葡萄，店員見狀試圖制止，但礙於語言不通，只能多次以手勢示意他丟掉用過的竹籤，並將一旁的保鮮膜拉起。

豈料，男大生不僅沒有收手，甚至覺得店員的反應很有趣，不僅自行拉開保鮮膜拿走其他試吃的葡萄，還開玩笑稱想嘗看看一旁未拆封的販售葡萄。最後，店員尷尬要求「請不要這樣做」，見男大生還在嘻嘻哈哈，無奈之下只好以手擋住剩餘的試吃品，而男子還開心表示「打包帶走了」。

離譜行徑立刻被各國網友轉發至各社群平台，日本網友見狀怒轟，「有夠不要臉」、「禁止餵食猴子」、「這應該要立刻報警的！」，也有人喊話，「試吃多少，就請買多少」、「看來要寫個中文的告示，『每人限一次，禁止重複試吃』」、「說實話，太多大陸人進來了，觀光客的素質真的很差」。

影片引發爭議，「一棵樹.」目前已將該則Vlog撤下。

試吃 日本 中國人 大學生 出國旅遊 水果 大阪 觀光客 店員 抖音

延伸閱讀

最惡劣房客！沖繩包棟民宿慘遭6日人破壞 廚餘、嘔吐物留房內臭翻天

全家超商限時販售泰國1熱門飲品 一票網友驚呼：還能吃果肉

台灣手搖飲霸主是哪家？一票網友推「它」：品質穩定、價格合理

備孕2年、嘗試2次試管都失敗...她身心俱疲遭公公嫌1句 眾人看傻

相關新聞

牙籤變「口水炸彈」！陸男大生遊日狂拗試吃葡萄 日網怒：禁止餵猴子

許多人出國旅遊，喜歡透過Vlog等方式記錄點滴。一名大陸男大生近期赴日本大阪旅遊，並將過程拍成短片，不料片中卻拍下他在當地當奧客的行為，不僅多次要求攤商給予試吃葡萄，還不顧衛生拿已用過的竹籤插其他水...

紐西蘭行李箱童屍案 韓裔母親殺害2子女被判有罪

韓裔紐西蘭女子李學英在紐國殺害兩名子女，並將他們的遺體塞進行李箱後棄置倉儲空間，今天被判有罪。這起行李箱童屍案在審理期間...

遊泰國找小姐「卻來4位變性人」！英國阿伯拒付鐘點費 遭砍傷滿身血求救

泰國芭達雅最近發生一起傷人事件。

誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

根據日媒「ENCOUNT」報導，神奈川縣城之島一處停車場的公廁，近日被釣客發現馬桶裡竟漂著一尾約20公分的石鯛。該魚種在磯釣圈相當受歡迎，且已達可食用尺寸。目擊者表示，看到「把生命丟進馬桶」的畫面相當震驚，也不解對方為何這樣處理。

台網友公開南韓弘大廁所密碼惹議 韓網批：有問過店家嗎？

近日有台灣網友在社群平台公開首爾弘大商圈多家店鋪的廁所電子鎖密碼，引發韓國網民不滿。相關貼文獲得超過1.5萬個讚，卻也引來韓國網民留言質疑：「是否經過店家同意？」有網紅緊急發文呼籲停止此行為，避免破壞台灣旅客形象。

太餓了？5歲童清晨溜進速食店悠哉吃早餐 警護送回家父母嚇壞

根據日媒「FNN」報導，美國佛州發生一起離奇插曲。一名年僅5歲的男童趁父母清晨仍在熟睡時，竟獨自打開家門外出，最後被人發現正赤著腳、悠哉地在速食店享用早餐，還讓趕到的警察哭笑不得。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。