日本住宅區驚現垃圾山！居民怨又髒又臭 地主堅稱：這是藝術花園

根據日媒「FNN」報導，日本群馬縣館林市一處住宅區內的私人土地堆積了大量建築廢材與廢棄物，形成高達4到5公尺的「垃圾山」，引發當地居民不滿。居民指出，積水輪胎孳生蚊蟲，惡臭瀰漫，甚至有崩塌的危險，擔心住家安全受影響。附近高齡相關設施業者也透露，原本有意願入住者，因嫌環境骯髒而取消入住。居民已蒐集約2300份連署，打算向市政府陳情。

地主則堅稱，這些物品並非垃圾，而是「正在打造的『輪胎藝術花園』」。他受訪時指著輪胎裡種植的秋葵表示：「這不是廢棄物，而是一種利用方式。」同時強調部分雜物並非他搬來，而是不肖人士趁機亂丟。他承認對居民感到抱歉，承諾將逐步改善，但仍主張「終將成為藝術花園，問題自然會消失」。

但專業人士的看法截然不同。前千葉縣產業廢棄物稽查小組石渡正佳直言，現場狀態明確屬於非法棄置，「地主說是園藝材料，但實際上99％都是垃圾。」他建議行政單位應儘早認定並展開深入調查，找出背後非法傾倒者。同時也指出若由公部門強制執行清運，費用恐達1億日圓（約台幣2千萬元），建議逐項清除，降低公共開支。

輿論也對事件熱烈討論。有網友指出，日本現行法律存在漏洞，只要地主聲稱是「資源」或「有價物品」，外界便難以干預，導致「正直守法的人反而吃虧」。若不從根本修法，僅靠性善假設的現行制度，完全無法處理此類私人土地垃圾的問題，這則新聞也讓日本廢棄物管理制度的灰色地帶再度浮上檯面。