快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

日本住宅區驚現垃圾山！居民怨又髒又臭 地主堅稱：這是藝術花園

聯合新聞網／ 綜合報導
日本群馬縣私人土地堆置大量物品，引發附近居民抗議。情境示意圖。 圖／ingimage
日本群馬縣私人土地堆置大量物品，引發附近居民抗議。情境示意圖。 圖／ingimage

根據日媒「FNN」報導，日本群馬縣館林市一處住宅區內的私人土地堆積了大量建築廢材與廢棄物，形成高達4到5公尺的「垃圾山」，引發當地居民不滿。居民指出，積水輪胎孳生蚊蟲，惡臭瀰漫，甚至有崩塌的危險，擔心住家安全受影響。附近高齡相關設施業者也透露，原本有意願入住者，因嫌環境骯髒而取消入住。居民已蒐集約2300份連署，打算向市政府陳情。

地主則堅稱，這些物品並非垃圾，而是「正在打造的『輪胎藝術花園』」。他受訪時指著輪胎裡種植的秋葵表示：「這不是廢棄物，而是一種利用方式。」同時強調部分雜物並非他搬來，而是不肖人士趁機亂丟。他承認對居民感到抱歉，承諾將逐步改善，但仍主張「終將成為藝術花園，問題自然會消失」。

但專業人士的看法截然不同。前千葉縣產業廢棄物稽查小組石渡正佳直言，現場狀態明確屬於非法棄置，「地主說是園藝材料，但實際上99％都是垃圾。」他建議行政單位應儘早認定並展開深入調查，找出背後非法傾倒者。同時也指出若由公部門強制執行清運，費用恐達1億日圓（約台幣2千萬元），建議逐項清除，降低公共開支。

輿論也對事件熱烈討論。有網友指出，日本現行法律存在漏洞，只要地主聲稱是「資源」或「有價物品」，外界便難以干預，導致「正直守法的人反而吃虧」。若不從根本修法，僅靠性善假設的現行制度，完全無法處理此類私人土地垃圾的問題，這則新聞也讓日本廢棄物管理制度的灰色地帶再度浮上檯面。

廢棄物 園藝 垃圾山 日本

延伸閱讀

餐飲缺工嚴重 日丸龜製麵出招留才：子女用餐免費、店長最高薪410萬

玻璃彩繪藝術燈下殺2折！大批日網友收貨傻眼：根本塑膠垃圾

誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

計程車人力不足！日本放寬引進外籍司機 逾百人上路考驗浮現

相關新聞

日本住宅區驚現垃圾山！居民怨又髒又臭 地主堅稱：這是藝術花園

根據日媒「FNN」報導，群馬縣館林市一處住宅區內的私人土地堆積了大量建築廢材與廢棄物，形成高達4到5公尺的「垃圾山」，引發當地居民不滿。居民指出，積水輪胎孳生蚊蟲，惡臭瀰漫，甚至有崩塌的危險，擔心住家安全受影響。附近高齡相關設施業者也透露，原本有意願入住者，因嫌環境骯髒而取消入住。居民已蒐集約2300份連署，向市政府陳情。

怕弄丟？日本果粉「1神招」守護Apple Pencil 過來人曝：不怕被盜賣

許多果粉喜歡「忠於原廠」，習慣購買官方推出的產品，但官方售價並不低，不慎遺失恐欲哭無淚。日本一名網友表示，日前他買了一支Apple Pencil，因為想好好珍惜，便將官方售價刻在上頭，藉此時時警惕自己。沒想到貼文竟釣出一票「已標價」蘋果...

牙籤變「口水炸彈」！陸男大生遊日狂拗試吃葡萄 日網怒：禁止餵猴子

許多人出國旅遊，喜歡透過Vlog等方式記錄點滴。一名大陸男大生近期赴日本大阪旅遊，並將過程拍成短片，不料片中卻拍下他在當地當奧客的行為，不僅多次要求攤商給予試吃葡萄，還不顧衛生拿已用過的竹籤插其他水...

紐西蘭行李箱童屍案 韓裔母親殺害2子女被判有罪

韓裔紐西蘭女子李學英在紐國殺害兩名子女，並將他們的遺體塞進行李箱後棄置倉儲空間，今天被判有罪。這起行李箱童屍案在審理期間...

遊泰國找小姐「卻來4位變性人」！英國阿伯拒付鐘點費 遭砍傷滿身血求救

泰國芭達雅最近發生一起傷人事件。

誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

根據日媒「ENCOUNT」報導，神奈川縣城之島一處停車場的公廁，近日被釣客發現馬桶裡竟漂著一尾約20公分的石鯛。該魚種在磯釣圈相當受歡迎，且已達可食用尺寸。目擊者表示，看到「把生命丟進馬桶」的畫面相當震驚，也不解對方為何這樣處理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。