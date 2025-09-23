紐西蘭行李箱童屍案 韓裔母親殺害2子女被判有罪

快訊

中央社／ 奧克蘭23日綜合外電報導
韓裔紐西蘭女子李學英在紐國殺害兩名子女，今天被判有罪。 美聯社
韓裔紐西蘭女子李學英在紐國殺害兩名子女，今天被判有罪。 美聯社

韓裔紐西蘭女子李學英在紐國殺害兩名子女，並將他們的遺體塞進行李箱後棄置倉儲空間，今天被判有罪。這起行李箱童屍案在審理期間引發國際關注。

法新社報導，在紐西蘭警方要求下，45歲的李學英（Hakyung Lee，音譯）2022年11月自韓國引渡回紐國。

當局認為，兩名孩童已經死亡3、4年，遺體才被發現。他們遇害時分別為6歲和8歲。

參與調查此案的警方告訴法院，他們的遺體被塞在兩個桃色行李箱中，並用塑膠布包裹。

李學英的律師主張，李學英因精神失常，不應承擔刑責，並指出李學英在丈夫於2017年過世後，陷入了嚴重的抑鬱低潮。

但檢方認為，她清楚知道自己的所作所為。

奧克蘭高等法院（Auckland High Court）陪審團僅花費兩小時審議，即判定李學英有罪。

在為期3週的審判期間，李學英坐在翻譯與法警中間，全程低頭不語，頭髮遮住臉部，從未主動提問或發言。

李學英的律師說，她承認讓孩子們服用抗憂鬱藥物，導致他們死亡。

辯護律師史密斯（Lorraine Smith）指出，李學英認為，一家人共赴黃泉是最好的選擇，但她搞錯劑量，醒來時發現孩子們已經死亡。

根據紐西蘭法律，李學英如今最高可面臨終身監禁，且至少10年不得假釋的刑罰。

