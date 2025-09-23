快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

遊泰國找小姐「卻來4位變性人」！英國阿伯拒付鐘點費 遭砍傷滿身血求救

香港01／ 桃樂斯／報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

泰國芭達雅最近發生一起傷人事件。一位來自英國、年約65歲的男性旅客到當地一間公寓「叫小姐」，原本聯絡了兩位女子要來提供性服務，沒想到來的卻是四位變性人。他當場拒絕接受服務，但對方竟開口要求每人1萬泰銖（約新台幣8,800元），總共4萬泰銖（約新台幣35,200元）的鐘點費。他拒付後，竟遭人持刀攻擊，頭部多處受傷，滿臉是血地跑去找保全求救。

當地警方表示，目前案件已經正式立案，公寓的監視器也清楚拍到涉案嫌疑人，目前正積極追捕中，未來將依法起訴。警方同時呼籲民眾，如果有任何線索，請主動聯絡協助偵辦。

英國阿伯拒付鐘點費遭變性人砍傷　警方全力追緝

根據泰國媒體報導，事件發生在9月12日清晨約清晨5點半左右，芭達雅警方接獲通報，指春武里府一處公寓內發生傷人案件。65歲英國男子鄧肯（Duncan Hamish Kirkwood）透過網路聯絡2名「女子」，想安排性交易，沒想到實際來房間的卻是4名變性人。他當場表示拒絕，但對方仍堅持要收取每人1萬泰銖（約新台幣8,800元），總共4萬泰銖（約新台幣35,200元）的鐘點費。

雙方因此爆發激烈爭執，其中兩名變性人竟拿出刀子攻擊，把鄧肯的頭部砍傷。鄧肯最後設法逃出房間，並向公寓的保全人員求救，而涉案的變性人則趁亂逃逸。

警方獲報後迅速到場，從現場照片可見，鄧肯頭部受創嚴重，血流滿面。救護人員當場幫他包紮後，立刻送醫治療。警方表示，公寓監視器有拍到嫌犯的身影，現正全力追查中，並對破案表示有信心。

延伸閱讀：

遊客泰國嫖妓先驗貨　摸下體驚覺有陰莖反悔　遭變性人暴打頭爆缸

芭堤雅活春宮！中國情侶街頭全裸拍性愛片畫面曝光　被捕這樣解釋

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

遊泰國找小姐「卻來4位變性人」！英國阿伯拒付鐘點費 遭砍傷滿身血求救

泰國芭達雅最近發生一起傷人事件。

誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

根據日媒「ENCOUNT」報導，神奈川縣城之島一處停車場的公廁，近日被釣客發現馬桶裡竟漂著一尾約20公分的石鯛。該魚種在磯釣圈相當受歡迎，且已達可食用尺寸。目擊者表示，看到「把生命丟進馬桶」的畫面相當震驚，也不解對方為何這樣處理。

台網友公開南韓弘大廁所密碼惹議 韓網批：有問過店家嗎？

近日有台灣網友在社群平台公開首爾弘大商圈多家店鋪的廁所電子鎖密碼，引發韓國網民不滿。相關貼文獲得超過1.5萬個讚，卻也引來韓國網民留言質疑：「是否經過店家同意？」有網紅緊急發文呼籲停止此行為，避免破壞台灣旅客形象。

太餓了？5歲童清晨溜進速食店悠哉吃早餐 警護送回家父母嚇壞

根據日媒「FNN」報導，美國佛州發生一起離奇插曲。一名年僅5歲的男童趁父母清晨仍在熟睡時，竟獨自打開家門外出，最後被人發現正赤著腳、悠哉地在速食店享用早餐，還讓趕到的警察哭笑不得。

奪命火2死！民宅起火年輕媽與男友開車逃走 狠心留3孩致2女燒死

民宅發生火驚，第一時間不是救出孩童，而是狠心逃離現場？有民宅發生奪命火驚，導致2名女童死亡…

深夜院子親熱被發現…21歲女連手男友殺祖母滅口 她認罪：怕丟臉被笑

印度發生孫女襲擊祖母致死事件。當地有年輕女子於深夜時分和男友在家中親熱，遭7旬祖母撞破後擔心對方會揭發她和男友關係，兩人竟合力以磨石重擊祖母頭部和臉部，導致其當場死亡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。