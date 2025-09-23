遊泰國找小姐「卻來4位變性人」！英國阿伯拒付鐘點費 遭砍傷滿身血求救

泰國芭達雅最近發生一起傷人事件。一位來自英國、年約65歲的男性旅客到當地一間公寓「叫小姐」，原本聯絡了兩位女子要來提供性服務，沒想到來的卻是四位變性人。他當場拒絕接受服務，但對方竟開口要求每人1萬泰銖（約新台幣8,800元），總共4萬泰銖（約新台幣35,200元）的鐘點費。他拒付後，竟遭人持刀攻擊，頭部多處受傷，滿臉是血地跑去找保全求救。

當地警方表示，目前案件已經正式立案，公寓的監視器也清楚拍到涉案嫌疑人，目前正積極追捕中，未來將依法起訴。警方同時呼籲民眾，如果有任何線索，請主動聯絡協助偵辦。

根據泰國媒體報導，事件發生在9月12日清晨約清晨5點半左右，芭達雅警方接獲通報，指春武里府一處公寓內發生傷人案件。65歲英國男子鄧肯（Duncan Hamish Kirkwood）透過網路聯絡2名「女子」，想安排性交易，沒想到實際來房間的卻是4名變性人。他當場表示拒絕，但對方仍堅持要收取每人1萬泰銖（約新台幣8,800元），總共4萬泰銖（約新台幣35,200元）的鐘點費。

雙方因此爆發激烈爭執，其中兩名變性人竟拿出刀子攻擊，把鄧肯的頭部砍傷。鄧肯最後設法逃出房間，並向公寓的保全人員求救，而涉案的變性人則趁亂逃逸。

警方獲報後迅速到場，從現場照片可見，鄧肯頭部受創嚴重，血流滿面。救護人員當場幫他包紮後，立刻送醫治療。警方表示，公寓監視器有拍到嫌犯的身影，現正全力追查中，並對破案表示有信心。

