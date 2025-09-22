台網友公開南韓弘大廁所密碼惹議 韓網批：有問過店家嗎？

快訊

香港01／ 撰文／洪怡霖
公共廁所示意圖。圖／Ingimage
公共廁所示意圖。圖／Ingimage

近日有台灣網友在社群平台公開首爾弘大商圈多家店鋪的廁所電子鎖密碼，引發韓國網民不滿。相關貼文獲得超過1.5萬個讚，卻也引來韓國網民留言質疑：「是否經過店家同意？」有網紅緊急發文呼籲停止此行為，避免破壞台灣旅客形象。

擁有6.8 萬名追蹤者的「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書表示，前兩天看到有人把弘大幾間店的「廁所密碼」收集起來分享，相關文章居然有1.5萬個讚，下面還有韓國人直接留言質疑「你們有先問過店家嗎？」

韓國店家為保障消費者權益，常在廁所設置電子鎖，密碼僅提供給實際消費的顧客，通常印於收據或張貼於櫃檯附近。此舉是為維護營業空間品質，並避免非顧客過度使用設施。「不奇而遇 Steven & Sia」指，結果現在有人直接把密碼公開，還被當地人看到，真的會讓韓國人覺得沒水準，這其實影響很大。

網民紛紛批評此舉「丟臉」、「不尊重文化」，強調旅遊應遵守當地規則。有人留言指，公開密碼不僅可能導致密碼失效，因為店家會定期更換密碼，更會讓當地人對台灣遊客產生負面觀感，建議旅客內急時可主動詢問店家，多數願意通融，或利用Naver Map搜尋「개방화장실」（開放廁所），亦可選擇地鐵站、百貨公司等公共設施。

