誰把石鯛丟公廁？日釣場離譜畫面惹眾怒：兇手也該嘗嘗馬桶滋味

根據日媒「ENCOUNT」報導，日本神奈川縣城之島一處停車場的公廁，近日被釣客發現馬桶裡竟漂著一尾約20公分的石鯛。該魚種在磯釣圈相當受歡迎，且已達可食用尺寸。目擊者表示，看到「把生命丟進馬桶」的畫面相當震驚，也不解對方為何這樣處理。

目擊的男性釣友長年在三浦半島一帶釣魚，他將情況貼上社群後，引來大批網友不滿，留言直指「太過分」、「完全無法理解」、「同樣讓他嘗嘗被丟進馬桶的感覺」、「如果不想帶走，至少放回海裡」。也有人提醒，魚丟進馬桶恐造成阻塞，影響公共設施，「就算想處理掉，也別用這種方式」。

該釣友受訪時說，魚體丟入馬桶「一看就像會卡住」，他不願一大早就徒手伸進去，便未動手清理，推測最後應由例行清潔人員處理。他也坦言，釣魚確實可能不小心傷到魚，或遇到已死亡、具有毒性的魚種也難以食用，但「無論如何，把生命當垃圾丟進馬桶，是絕對不該發生的事」。

近年來日本多處釣點面臨亂象，包括垃圾隨意棄置、亂丟漁獲、闖入管制區等，已引發居民與釣場管理單位反彈。釣界人士呼籲，若無法帶回處理，可依規定將魚體以適當方式回收或交由管理單位處置；若選擇放回，也應確認魚況與地點條件，避免造成二次傷害。不驚擾住戶、破壞公共設施，更是每位釣客的基本責任。