太餓了？5歲童清晨溜進速食店悠哉吃早餐 警護送回家父母嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
美5歲男童早上獨自前往速食店吃早餐，嚇壞眾人。情境示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
根據日媒「FNN」報導，美國佛州發生一起離奇事件。一名年僅5歲的男童趁父母清晨仍在熟睡時，竟獨自打開家門外出，最後被人發現正赤著腳、悠哉地在速食店享用早餐，讓趕到的警察哭笑不得。

事件發生在當地早晨7時左右。這名叫威廉的男童，悄悄離家後直接前往曾與父母光顧過的速食店。他坐在餐桌前大快朵頤，身旁則有擔心的店員陪著。當員工詢問「家住哪裡？」時，威廉天真回答：「就在馬路對面。」隨後趕到的警員也問他是否能帶路回家，小男孩欣然同意。

但當他站起來準備出發時，眾人才發現他竟然是光著腳。員警只好一邊護送、一邊輕聲安撫。路上見到警車時，威廉緊張地問：「我要去坐牢嗎？」逗得現場一陣笑聲，警員也立刻澄清：「不是去監獄，只是送你回家。」

最後威廉還拿著「伴手禮」與警察一同回到住家。當父親聽到警察說「你兒子剛在速食店吃早餐」時，還驚呼「不可能吧！」，見到兒子平安回家，母親更是連聲道謝，心有餘悸。

警方表示，威廉趁父母熟睡時自行打開門與柵欄外出，靠著記憶找到了速食店。雖然這場「小冒險」沒有造成危險，但也凸顯學齡前孩童在好奇心驅使下，隨時可能闖出意外。當地警方提醒家長，務必留意門鎖與安全設施，以免類似情況再度發生。

