太餓了？5歲童清晨溜進速食店悠哉吃早餐 警護送回家父母嚇壞
根據日媒「FNN」報導，美國佛州發生一起離奇事件。一名年僅5歲的男童趁父母清晨仍在熟睡時，竟獨自打開家門外出，最後被人發現正赤著腳、悠哉地在速食店享用早餐，讓趕到的警察哭笑不得。
事件發生在當地早晨7時左右。這名叫威廉的男童，悄悄離家後直接前往曾與父母光顧過的速食店。他坐在餐桌前大快朵頤，身旁則有擔心的店員陪著。當員工詢問「家住哪裡？」時，威廉天真回答：「就在馬路對面。」隨後趕到的警員也問他是否能帶路回家，小男孩欣然同意。
但當他站起來準備出發時，眾人才發現他竟然是光著腳。員警只好一邊護送、一邊輕聲安撫。路上見到警車時，威廉緊張地問：「我要去坐牢嗎？」逗得現場一陣笑聲，警員也立刻澄清：「不是去監獄，只是送你回家。」
最後威廉還拿著「伴手禮」與警察一同回到住家。當父親聽到警察說「你兒子剛在速食店吃早餐」時，還驚呼「不可能吧！」，見到兒子平安回家，母親更是連聲道謝，心有餘悸。
警方表示，威廉趁父母熟睡時自行打開門與柵欄外出，靠著記憶找到了速食店。雖然這場「小冒險」沒有造成危險，但也凸顯學齡前孩童在好奇心驅使下，隨時可能闖出意外。當地警方提醒家長，務必留意門鎖與安全設施，以免類似情況再度發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言