深夜院子親熱被發現…21歲女連手男友殺祖母滅口 她認罪：怕丟臉被笑

香港01／ 撰文：桃樂斯
印度一對年輕情侶深夜在院子裡親熱，不巧被祖母撞見，沒想到2人竟起殺心，當場將其殺死滅口。示意圖／ingimage

印度發生孫女襲擊祖母致死事件。當地有年輕女子於深夜時分和男友在家中親熱，遭7旬祖母撞破後擔心對方會揭發她和男友關係，兩人竟合力以磨石重擊祖母頭部和臉部，導致其當場死亡，女子事後聲稱有小偷入屋行凶，家人因而報警。

警方調查後發現案件有可疑，她最終坦承犯案，供稱因為「害怕丟臉和被羞辱」，會被家族和村莊蔑視，所以痛下殺手。警方目前以殺人罪拘捕派拉維；而男友案發後卻逃逸，警方現正通緝其下落。

男友深夜到訪家中 情到濃時在院子親熱

綜合印度媒體等報導，事發於9月11日，印度北方邦（Uttar Pradesh）賈勞恩縣（Jalaun）發生1宗凶殺案。21歲女子派拉維（Pallavi）於Instagram結識男友迪帕克（Deepak），兩人交往近半年，當晚二人於深夜傳送短訊，男方藉著學習修理風扇為由，在晚上11時到訪她家中，情到濃時便於院子裡的帆布床上親熱。

被7旬祖母撞破 磨石重擊企圖滅口致死

其間派拉維70多歲的祖母帕爾馬（Parma Devi）原本在房內睡覺，聽到外邊傳來動靜，步出房間查看時，發現兩人正在發生性行為。派拉維一時驚慌失措，擔心被對方揭發她和男友關係，激動下竟與迪帕克聯手，以磨石重擊祖母的頭部和臉部，導致其當場死亡。

謊稱有小偷入屋行凶 警調查察有可疑揭真相

派拉維事後為掩蓋殺人一事，大喊「有小偷！有小偷！」，父親聞言隨即報警求助，報稱有歹徒闖入屋內行凶。不過警方調查後發現案件有可疑，派拉維最終坦承犯案，供稱因為「害怕丟臉和被羞辱」，擔心祖母說出真相，整個家族和村莊都會看不起她，所以痛下殺手。

女子涉「殺人罪」被捕 男友仍然在逃

警方目前以「殺人罪」拘捕派拉維，而曾向派拉維保證「會永遠支持她」的迪帕克在案發後卻逃去無蹤，警方現正通緝其下落。有民眾對事件表示震驚，對年輕人因一時衝動釀成悲劇感到遺憾，警方亦呼籲社會應加強對青少年的情緒教育，以免類似悲劇再現。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

文章授權轉載自《香港01》

