印度男嫌妻又肥又黑 誘騙塗易燃液當美白藥水再狠心放火

香港01／ 撰文／桃樂斯
印度一名男子嫌妻子外貌，竟然狠心放火殺妻。圖為家暴示意圖。圖／AI生成
印度一名男子嫌妻子外貌，竟然狠心放火殺妻。圖為家暴示意圖。圖／AI生成

不滿妻子外貌，便要狠心殺害？印度1有人夫於8年前因嫌棄妻子外貌與體重，屢次以侮辱性言語攻擊對方，某天更拿着1瓶裝易燃液體，向妻子稱是可以讓她皮膚變白的藥水，當妻子塗抹全身後，人夫竟狠心點火焚妻。女子送院後證實終傷重不治，她離世前亦留下遺書，指控丈夫多年來對她進行的言語霸凌，警方調查後以謀殺罪名拘捕涉案人夫。

當地法院日前審理案件，法官形容這宗謀殺案「罕見中的罕見」，批評男被告行為殘酷無良，形容事件「震驚人類良知，在一個健康文明的社會中根本難以想像」，故判處被告死刑。不過男子代表律師堅稱，女子死亡純屬意外，將會提出上訴。

綜合外媒報道，事發於2017年6月下旬，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）烏代浦市（Udaipur）發生震驚社會的殺妻案件。當時男子基尚達斯（Kishandas）拿着1個載有棕色液體的塑膠瓶，向妻子拉克希米（Lakshmi）聲稱是能令她皮膚變白的藥水。拉克希米信以為真並塗抹全身，之後曾抱怨氣味聞起來像酸液，基尚達斯見狀便用1根香點燃，令妻子全身着火。

基尚達斯及後將剩下的液體淋潑對方身上，令火勢瞬速蔓延，然後逃離現場。拉克希米的老爺和姑仔發現後，即時淋水救火並將她送院搶救，可惜她仍傷重身亡。拉克希米離世前，寫下遺書控訴丈夫自2016年結婚以來，長期對她進行言語霸凌，說其「又胖又黑」配不起他，還用「卡利（印度語意黝黑）」等侮辱性稱謂羞辱她。

當地法院日前審理案件，法官喬杜里（Rahul Choudhary）在判決書表示，基尚達斯背叛妻子信任，並在她全身着火時展現極致的殘酷，形容事件「震驚人類良知，在一個健康文明的社會中根本難以想像」，認為是「反人類」罪行，故決定判處他絞刑，而此判決需經過高等法院核准後，才會正式生效。

檢察官指判決「具歷史意義」，希望能予以社會大眾警惕，稱案件不只是1名年輕女性遇害，同時關乎所有女性安危，「如果我們不保護我們的女兒，那還有誰會呢？」不過基尚達斯的代表律師帕利瓦爾（Dinesh Paliwal）卻堅稱，拉克希米的死亡純屬意外，表示會就判決提出上訴。

文章授權轉載自《香港01》

印度 命案 家暴

