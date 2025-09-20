又見觀光公害！遊客入侵日本野溪烤肉秘境 「16國語言告示」難擋亂象
日本群馬縣桐生市一處河川上游，近來成為外國遊客玩水烤肉的熱門景點。然而隨著下游烤肉區關閉，人潮轉往上游，引發違規停車、亂丟垃圾等問題。當地居民無奈以16國語言張貼警告，卻仍難以遏止亂象。
全日本新聞網報導，這條流經群馬縣桐生市的河川上游，聚集大批外國人，有人穿著民族特色服裝，也有人帶來起源於中東的水煙管，在河邊悠閒享受。採訪當天，桐生市最高氣溫高達攝氏37.9度，可見許多外國人在河邊玩水或烤肉。
雖然這裡成為外國遊客喜愛的景點，但最大的問題卻是遊客亂停車。當地居民抱怨：「完全不顧別人，想停哪就停哪，結果車子根本過不去。」居民拍攝照片顯示，道路兩側被車輛停得密密麻麻，有時甚至無法通行。
當地居民解釋：「原本下游和附近河川有可以烤肉的地方，但因為居民投訴，加上疫情期間被關閉。大家就往上游找，最後固定在這裡。」
原先這一帶有兩處允許烤肉的地點，但因亂丟垃圾和不遵守規矩而被封閉。居民推測，遊客為了尋找替代地點才集中到這裡，導致違規停車一再出現。
在該地區，汽車是日常生活不可或缺的工具，居民對此已相當困擾。當地居民表示：「就算拜託警察，警察也會來巡邏，但只是那個時候大家散掉，過一下又回來，根本是永無止境的遊戲。」
採訪過程中，現場再次出現一整排違停車輛。對此，居民無奈地說：「車子一旦停在道路兩側，不但遇到緊急狀況時我們無法前往處理，連救護車、消防車都過不去。」
實際上，現場還有人跳進瀑布玩水，或撿樹枝生火烤肉。一旦有人受傷或發生山火，恐怕會延誤救護車和消防車的抵達時間。
問題不僅是違規停車。當地居民說：「垃圾也都直接丟著不管。」烤肉爐、鐵網、折疊椅、空罐等垃圾，全是由當地志工清掃後收集起來。這些物品原本都被棄置在現場。
隔天清晨，在外國人聚集過的地方，可見啤酒空罐隨意丟棄。再往裡走，同樣也散落著酒罐，旁邊甚至還有疑似被棄置的衣物。繼續深入，還能看到烤肉後留下的木炭，完全沒有清理。現場還留下吃剩的食物，當地居民擔心會吸引熊出沒，特地以16國語言張貼告示，呼籲遊客「垃圾自行帶走」。
違停與亂丟垃圾已讓當地人叫苦連天。縣政府也已掌握情況，未來將與桐生市及警方共同設立與居民的討論平台，研議有效對策。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
