聽新聞
0:00 / 0:00
日本東京推官方姻緣APP一年 撮合近300對情侶
全球不少地方都面對結婚率下降的問題，因此各地都想盡方法刺激民眾「拉埋天窗」。其中在日本東京，政府就推出官方姻緣應用程式，面世一年後，至今已經撮合近300對情侶。
日本電視台（NTV）9月19日報導，東京都政府在2024年9月推出名為「TOKYO縁結び」（東京結緣）的應用程式，截至今年9月9日，一共有大約2.5萬人參加，當中有216對情侶正認真交往，另外有80對情侶更成為夫婦。
都政府有關計劃負責人表示，由行政部門提供配對，為從未使用過類似服務的人士帶來安心感，踏出求姻緣的第一步；而當局將來會舉辦不同類型主顯的結婚大作戰活動。
該款APP的對象只限在東京都居住、上學或工作的18歲以上人士，他們需要支付1.1萬日圓（約新台幣2200元）的登記費，並需要提出單身證明。
登記用戶需要就價值觀等回答問題，再經過人工智能（AI）分析及配對，假如他們以結婚為前提而發展關係，就需要退會。
延伸閱讀：
日本皇室凋零女性成員婚後可否保留身份？文仁親王：應了解其想法
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言