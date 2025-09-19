「散發韓男油膩感」網友罵虛擬男團PLAVE挨告 南韓法院判賠理由曝光

英國BBC報導，南韓法院裁定一名在網路上辱罵虛擬偶像男團PLAVE成員的網友，賠償該團共五名成員每人10萬韓元（約新台幣2165元）。法院是在今年5月做出這項裁決，本月於網路上公布。這是首批針對虛擬南韓偶像的相關判決之一。法院的理由是，如果虛擬偶像可以被廣為認定代表一個真實存在的人，那麼針對虛擬偶像的攻擊，也等同對背後真實人物的攻擊。

虛擬偶像在南韓娛樂界日益受歡迎，倡導者稱由於真人偶像的私生活面臨嚴格審查，虛擬偶像可以減輕真人偶像的壓力。南韓虛擬男子偶像團體「PLAVE」針對真實存在的匿名表演者，運用動態捕捉技術、配音和電腦建模進行製作。他們在2023年出道，是南韓流行音樂界最成功的虛擬偶像團體之一，其YouTube頻道截至19日有多達109萬名訂閱者。PLAVE的歌曲、歌詞和舞蹈都是由成員們參與製作。

PLAVE的經紀公司VLAST去年針對一名社群媒體用戶提起民事訴訟，指控他在網路上發布貶低該團體的言論。韓國時報報導，這位網友去年7月發布一系列針對PLAVE的貼文，其中有些包含粗俗的言語。這之中有評論說，PLAVE背後的真實人物「實際上可能長得很醜」，「並散發一股典型南韓男人的油膩感」。

這名網友聲稱，這些評論是針對虛擬人物，並非其背後的真實人物。但法院駁回這個說法，並說如果虛擬偶像可被廣為認定代表一個真實存在的人，那麼針對虛擬偶像的攻擊，也等同對背後真實人物的攻擊。

VLAST要求這名網友賠償PLAVE的五名成員每人650萬韓元（約新台幣14萬元），說這些評論為他們帶來精神上的困擾。但法院最後判處這名網友賠償他們每人各10萬韓元，。韓媒報導，法院稱判處賠償的金額是根據冒犯言論的嚴重性，及事件的具體情況決定。VLAST已針對賠償金提起上訴，說這起案件為針對虛擬角色的誹謗樹立重要先例。

PLAVE近年是南韓各大音樂獎項的常客。他們的歌曲「Way 4 Luv」去年MAMA大獎（MAMA AWARDS）被提名為年度最佳聲樂表演和歌曲。PLAVE今年2月成為首個進入美國（Billboard）全球前200大專輯排行榜的虛擬偶像團體，並在6月於首爾歌謠大賞獲得僅次於大賞的本賞。