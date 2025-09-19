快訊

真的出事了！幻藍小熊赴美突遭海關攔截全團遣返 經紀公司急發聲

不花大錢也能升等頭等艙？旅遊達人曝4大關鍵技巧 網驚：長知識

獨／2026藍白能否合？郝龍斌稱若當選藍主席推1機制：拉下民進黨

聽新聞
0:00 / 0:00

「散發韓男油膩感」網友罵虛擬男團PLAVE挨告 南韓法院判賠理由曝光

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名南韓虛擬男子偶像團體PLAVE的粉絲3月7日在首爾一間PLAVE粉絲周邊快閃店選購商品。路透
一名南韓虛擬男子偶像團體PLAVE的粉絲3月7日在首爾一間PLAVE粉絲周邊快閃店選購商品。路透

英國BBC報導，南韓法院裁定一名在網路上辱罵虛擬偶像男團PLAVE成員的網友，賠償該團共五名成員每人10萬韓元（約新台幣2165元）。法院是在今年5月做出這項裁決，本月於網路上公布。這是首批針對虛擬南韓偶像的相關判決之一。法院的理由是，如果虛擬偶像可以被廣為認定代表一個真實存在的人，那麼針對虛擬偶像的攻擊，也等同對背後真實人物的攻擊

虛擬偶像在南韓娛樂界日益受歡迎，倡導者稱由於真人偶像的私生活面臨嚴格審查，虛擬偶像可以減輕真人偶像的壓力。南韓虛擬男子偶像團體「PLAVE」針對真實存在的匿名表演者，運用動態捕捉技術、配音和電腦建模進行製作。他們在2023年出道，是南韓流音樂界最成功的虛擬偶像團體之一，其YouTube頻道截至19日有多達109萬名訂閱者。PLAVE的歌曲、歌詞和舞蹈都是由成員們參與製作。

PLAVE的經紀公司VLAST去年針對一名社群媒體用戶提起民事訴訟，指控他在網路上發布貶低該團體的言論。韓國時報報導，這位網友去年7月發布一系列針對PLAVE的貼文，其中有些包含粗俗的言語。這之中有評論說，PLAVE背後的真實人物「實際上可能長得很醜」，「並散發一股典型南韓男人的油膩感」。

這名網友聲稱，這些評論是針對虛擬人物，並非其背後的真實人物。但法院駁回這個說法，並說如果虛擬偶像可被廣為認定代表一個真實存在的人，那麼針對虛擬偶像的攻擊，也等同對背後真實人物的攻擊。

VLAST要求這名網友賠償PLAVE的五名成員每人650萬韓元（約新台幣14萬元），說這些評論為他們帶來精神上的困擾。但法院最後判處這名網友賠償他們每人各10萬韓元，。韓媒報導，法院稱判處賠償的金額是根據冒犯言論的嚴重性，及事件的具體情況決定。VLAST已針對賠償金提起上訴，說這起案件為針對虛擬角色的誹謗樹立重要先例。

PLAVE近年是南韓各大音樂獎項的常客。他們的歌曲「Way 4 Luv」去年MAMA大獎（MAMA AWARDS）被提名為年度最佳聲樂表演和歌曲。PLAVE今年2月成為首個進入美國（Billboard）全球前200大專輯排行榜的虛擬偶像團體，並在6月於首爾歌謠大賞獲得僅次於大賞的本賞。

南韓 網路 音樂 韓流 民事訴訟 社群媒體

延伸閱讀

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

習近平APEC訪韓或升級為「國事訪問」 韓媒：雙方正磋商元首會談

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

南韓水上「漢江巴士」正式上路 10月起增開通勤快線

相關新聞

影／男童耳朵裡「卡螃蟹」 千萬人嚇壞：再也不敢靠近海邊

墨西哥知名網紅姬茲婭（Kitzia Mitre）近日帶著兒子到海邊度假，沒想到返程後孩子耳朵突然感到不適。姬茲婭立即帶兒子就醫，過程中醫師竟從兒子耳道中夾出一隻還活著的小螃蟹，讓現場所有人驚訝不已。該影片曝光後，迅速累積超過2230萬次觀看，掀起全球熱議。

「斑馬牛驅蟲叮咬」研究 日本團隊獲搞笑諾貝爾生物學獎

日本11名科學家於9月19日憑「在牛身上畫上類似斑馬的條紋，以減少昆蟲叮咬」實驗，榮獲搞笑諾貝爾生物學獎。搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）旨在表彰那些讓人發笑，但同時又能啟發思考的科學研究突破。此次是日本研究者連續第19年獲得搞笑諾貝爾獎。

酒後讓外語更流暢？ 學生學荷蘭語實驗奪搞笑諾貝爾「和平獎」

搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）今年在美國波士頓揭曉，頒發給十組「既讓人發笑又引人深思」的研究。其中一項來自英國巴斯大學（University of Bath）的實驗顯示，少量酒精能讓外語發音更流暢，因此拿下「和平獎」。

「散發韓男油膩感」網友罵虛擬男團PLAVE挨告 南韓法院判賠理由曝光

英國BBC報導，南韓法院裁定一名在網路上辱罵虛擬偶像男團PLAVE成員的網友，賠償該團共五名成員每人10萬韓元（約新台幣2...

巨蟒氾濫抓不完！高價「間諜兔」來幫手

美國佛羅里達州的緬甸蟒入侵種問題困擾當局數十年，卻因為難以獵捕而無法根除，當地管理單位近日祭出新招，以「機器兔」為餌誘捕緬甸蟒，搭配其他工具多管齊下，嘗試抑制巨蟒氾濫成災的生態災難。原產東南亞的緬甸蟒為何成為佛州難題？在移除之外又面臨哪些挑戰？

比皮肉錢更好賺？21歲櫻花妹專挑老人下手 2年撈金逾2千萬元

日本東京新宿歌舞伎町近期頻傳治安事件。日本警方日前逮捕年僅21歲的青柳美結，指控她涉嫌在賣淫交易過程中趁機竊取客人財物。警方調查發現，青柳美結過去兩年間疑似靠賣淫及相關偷竊行為，非法獲利超過1億1000萬日圓（約新台幣2249萬元），並涉及多起金錢糾紛相關案件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。