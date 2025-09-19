酒後讓外語更流暢？ 學生學荷蘭語實驗奪搞笑諾貝爾「和平獎」

搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）今年在美國波士頓揭曉，頒發給十組「既讓人發笑又引人深思」的研究。其中一項來自英國巴斯大學（University of Bath）的實驗顯示，少量酒精能讓外語發音更流暢，因此拿下「和平獎」。

根據「每日郵報」報導，研究團隊找來50名母語為德語、正在學荷蘭語的學生，分別飲用少量酒精飲料或無酒精飲料後，進行荷蘭語對談。由不知情的荷蘭籍評審打分，結果發現飲酒組的表現更好，尤其是發音更接近母語者。研究人員推測，酒精並沒有直接「強化語言能力」，而是降低了緊張感，讓受試者更自然開口說話。

研究團隊強調，實驗觀察到的僅是「低劑量酒精」的短期效果，並不是鼓勵透過喝酒來學語言。不少學者也提醒，真正有效的學習方式仍然是持續練習，而非依靠酒精助興。

搞笑諾貝爾獎向來以輕鬆詼諧的精神著稱，除了「小酌助攻外語」外，今年得獎研究還包括：把牛塗上斑馬紋能減少蒼蠅叮咬、母親吃大蒜後，母乳味道更濃而寶寶更愛喝、以及用鐵氟龍增加食物體積以降低熱量攝取等，兼具趣味與啟發。

而主辦團隊《不可能的研究》（Annals of Improbable Research magazine）進行頒獎，依照傳統在典禮上由觀眾朝舞台拋擲紙飛機。今年的主持人Marc Abrahams也再次以經典結語收尾：「如果你今晚沒有得獎，又或是你得獎了，那就祝你明年更幸運。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康