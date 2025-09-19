「斑馬牛驅蟲叮咬」研究 日本團隊獲搞笑諾貝爾生物學獎

快訊

香港01／ 撰文：張涵語
2025年9月19日，11名日本科學家憑藉「在牛身上畫上類似斑馬的條紋，以減少昆蟲叮咬」實驗，榮獲搞笑諾貝爾生物學獎。搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel Prize）旨在表彰那些讓人發笑，但同時又能啟發思考的科學研究突破。此次是日本研究者連續第19年獲得搞笑諾貝爾獎。（網路圖片）
綜合外媒報導，今年公布的搞笑諾貝爾生物學獎獲獎名單中，兒嶋朋貴等研究員組成的日本研究團隊獲獎。該研究團隊發現，在牛身上畫斑馬條紋能有效減少昆蟲叮咬。與塗有黑色條紋或未塗漆的乳牛相比，塗有白色條紋、形成斑馬紋的乳牛，遭昆蟲叮咬率減少達50%。

研究報告亦指出，這種條紋處理方法可以取代目前用於驅趕牛隻叮咬蠅的殺蟲劑，此舉更有利於動物福利、人類健康和環境。

「搞笑諾貝爾獎」由美國一家科學雜誌於1991年創立，每年會頒出10個獎項，以表彰不同類別的研究。其中，今年的和平獎授予證明飲酒有時可以提高外語能力的團隊；而航空獎則頒給研究酒精攝入是否會影響蝙蝠飛行能力的團隊。

